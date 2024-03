Az amerikai kormányt 9,5 millió dollárra (mintegy 3,4 milliárd forint) perli Jeff Smith, aki 2019-ben motoros szánnal hajtott neki egy massachusettsi ösvényen parkoló Black Hawk helikopternek.

Black Hawk helikopter

Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A férfi elmondása szerint azért perel, hogy a befolyó összegből fedezni tudja az ütközés miatt keletkezett orvosi költségeit és elmaradt bérét, valamint hogy a hadsereg ne ússza meg következmények nélkül a balesetet.

Smith elvesztette a bal karját a balesetben, és az ütközés óta légzési problémákkal küzd, ezért azóta nem tud teljes munkaidőben dolgozni.

Smith jogi képviselői a perben azzal érvelnek, hogy az éjszakai kiképzés közben leszálló Black Hawk legénysége gondatlanul parkolta le a 19,5 méteres légi járművet egy olyan ritkán használt repülőtéren, amelyet a motoros szánnal közlekedők is gyakorta használnak. A férfi beperelte a massachusettsi Worthingtonban található repülőtér tulajdonosát is, azzal vádolva őt, hogy a hómobiloknak és a helikopter személyzetének is engedélyt adott a terület használatára.

Smith elmondása szerint a helikopter személyzete a többi között nem figyelmeztette a motoros szánnal közlekedőket a helikopterre, rövid időre felügyelet nélkül hagyta és nem is világította ki a mintegy 6 tonnás forgószárnyas repülőgépet.

A helikopter az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal által jóváhagyott repülőtéren landolt. A személyzet tagjai vallomásukban elmondták, hogy a kiképzéseket gyakran tartják hasonló helyeken.

A mi érvelésünk a kezdetektől fogva az, hogy összeegyeztethetetlen, hogy egy helikopter egy aktív motoros szánpályán szálljon le

– mondta Smith ügyvédje, hozzátéve, hogy a pert azután indították, hogy a kormány nem válaszolt a bejelentett kártérítési igényükre. Az amerikai kormány többször is megpróbálta megszüntetni az ügyet, azzal érvelve, hogy a szövetségi kártérítési törvény alapján nem perelhető. Az amerikai ügyészség szóvivője nem nyilatkozott az ügyben. A springfieldi kerületi bíróság bírója várhatóan még ebben az évben dönt a perben.