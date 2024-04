Az olyan felnőtt tartalmakat szolgáltató vállalkozásoknak, mint a Pornhub, a Stripchat vagy az XVideos jelentéseket kell készíteniük és kezelnük kell a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, ha be akarják tartani az online tartalmakra vonatkozó uniós szabályoknak – közölte pénteken az Európai Bizottság.

A pornóoldalakat is eléri a DSA szigora / Fotó: AFP

Tavaly decemberben mind a három pornóoldalt nagyon nagy online szolgáltatóvá nyilvánították a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA) szerint, ami azt jelenti, hogy többet kell tenni az illegális és káros tartalmak eltávolítása érdekében – írja a Reuters.

A pornóoldalak egyébként pert indítottak az unió ellen a rájuk vonatkozó minősítés miatt.

A Pornhubnak és a Stripchatnek április 21-től, az XVideosnak április 23-tól kell megfelelnie a DSA-szabályoknak. Ennek része a kockázati jelentések benyújtása a bizottságnak és a szolgáltatások nyújtása során fellépő rendszerkockázatok kezelése.

A vállalatoknak továbbá meg kell felelniük átláthatósági szabályoknak is, többek között a felületeiken megjelenő reklámok kapcsán is, és elérhetővé kell tenni adataikat a kutatók számára is. Szabálysértés esetén akár globális bevételük 6 százalékára rugó bírságra is számíthatnak.