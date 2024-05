Biden-Macron-Zelenszkij eszmecsere – a „második” D-Day a kockázatokról

Régi-új fegyverek az orosz arzenálban Oroszország „újra felfedezte” a drága szárnyas rakétákat olcsón pótló irányítható légibombákat (siklóbombákat, amelyeket 1975 óta tart hadrendben). Elemzők ezek tömeges bevetésében látják Moszkva harctéri sikereinek egyik kulcsát. Mint az ukrán tv-csatorna megjegyzi, ezek olcsón szörnyű pusztításra képesek. Néhány típus:

-UPAB-1500-as. Másfél tonnás új konstrukció, a korábbi FAB-szériára alapozott siklóbomba.

- Grom E1-es. Alapja a H-38-as levegő-föld rakéta és egy szárnyas siklóbomba. Idén márciusban jelent meg a bevetett oroszországi fegyverek körében.

- UMPB D-30SzM hibrid bomba. Ezzel támadták idén márciusban Harkivot, jegyzi meg a csatorna kommentátora. Egy hasonló oroszországi bomba telibe talált egy üzletközpontot, sok sérülést és halálos áldozatot követelve.

- FAB-500M-62 a második világháborús 500 kilogrammos szovjet légibomba áramvonalasított változata. A sorozatot most kezdik „újra felfedezni” az oroszországi bombatechnikusok. Lemásolva az amerikaiak ötletét a JDAM-ER „kantárral”, amit a korábbi egyszerű bombákra csatolva irányítható siklóbombává teszi azokat, Oroszország most a FAB-sorozat számos tagját, egészen a 3000 kilogrammos bunkerrombolóig, átalakítja 50-120 kilométeres hatótávolságú okos siklóbombákká. Némelyiket segédrakétával is felszereli, növelve a hatótávolságot.