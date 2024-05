Kína nem lesz ott Svájcban az ukrajnai békekonferencián

Kína megerősítette, hogy nem vesz részt a jövő hónapban Svájcban megrendezendő ukrajnai békekonferencián – közölte négy, az ügyet közvetlenül ismerő forrás. Peking azért utasította vissza a meghívást, mert nem teljesült az a feltétel, hogy mindkét fél, tehát Ukrajna mellett Oroszország is részt vegyen (vagy egyáltalán meghívásra kerüljön). A semleges svájci kormány széles körű részvételre számít a június 15–16-i csúcstalálkozón.

Kína nem lesz ott Svájcban az ukrajnai békekonfenrecián / Fotó: AFP

A Reuters szerint Kína a héten tájékoztatta a diplomatákat arról, hogy mivel nem teljesült az a feltétel, hogy mindkét háborús fél meg legyen hívva, ezért nem tudja mindkét fél elismerni a konferenciát béketárgyalásként, így

Oroszország nem tud egyenlő félként részt venni a tárgyaláson és tisztességes vitát folytatni.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön azt javasolta, hogy Kína szervezzen egy békekonferenciát, amelyen Oroszország és Ukrajna is részt vehet. Ukrajna és szövetségesei nem akarják kizárni Kínát a tárgyalásból, hiszen januárban meghívták Hszi Csin-ping kínai elnököt is, hogy vegyen részt a svájci csúcstalálkozón. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezen a héten felszólította Joe Biden amerikai elnököt is, hogy vegyen részt a tárgyaláson, de

Washington még nem erősítette meg, hogy kit küld majd Svájcba.

A békekonferencia közeledtével a hangja is egyre hangosabbá válik. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint időszerű, hogy a NATO átértékelje a tagállamok által Ukrajnának nyújtott katonai segítség felhasználásának feltételeit. Mint mondta, az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai segítség mintegy 99 százaléka a NATO-tagállamoktól származik, ám egyes esetekben a fegyverek felhasználását Ukrajna területére korlátozták. Azonban az orosz agresszió kezdetéhez képest a háború megváltozott, és Moszkva ezért előszeretettel helyezi el lőszereit, fegyvereit az ukrán határhoz közel.