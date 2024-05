Most érkezett: szabadlábra helyezték a Budapesten bebörtönzött olasz antifa aktivistát

A bíróság elrendelte az elsőrendű vádlott, Ilaria Salis antifasiszta aktivista szabadlábra helyezését, miután családja letette a 16 millió forintos óvadékot. Ezért most lábán nyomkövető bokaperecet visel, és a tárgyaláson kívül a megadott budapesti címén kell tartózkodnia – számolt be a Blikk.

A bíróság elrendelte a Budapesten bebörtönzött Ilaria Salis szabadlábra helyezését / Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Salis az elsőrendű vádlott a tavaly februári a magyar fővárosban elkövetett támadások ügyében. Előbb három lengyelre támadt rá egy hét-nyolc fős banda, másnap egy magyar és ez német párt bántalmaztak.

Salis apja azonban váltig állítja, hogy a lánya ártatlan, és felszólította az olasz kormányt, hogy tegyen többet a megsegítése érdekében.

A bilincsbe vert nő képe az egész olasz sajtóban címlapokon szerepelt, bekérették a külügyminisztériumba a római magyar nagykövetet, Tajani pedig a parlament ülésén kijelentette, hogy Salisszal megalázóan bánnak Magyarországon. A magyar börtönhatóságok tagadták a vádakat, és be is engedtek egy csapat újságírót a 25 négyzetméteres cellába, ahol Salist hét másik nővel együtt fogva tartották. Az ügy politikailag igen kényes lett Giorgia Meloni olasz kormányfő számára, mivel ő és Matteo Salvini is politikailag jo kapcsolatokat ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel.