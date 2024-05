Netanjahu egy klubba került Putyinnal, de ezt nem teszi ki az ablakba

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot kért a Hamász vezetője, Jahja Szinvár ellen, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen is, mindkettőjükre háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával az október 7-i, Izrael elleni terrortámadások, valamint azt azt követően kitört és azóta is zajló izraeli háború miatt – jelentette be a bíróság főügyésze, Karim Khan a CNN-nek adott exkluzív interjújában.

Benjamin Netanjahu ellen hamarosan kiadhatják a nemzetközi elfogatóparancsot / Fotó: Makszim Semetov / AFP

Khan elmondta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság nemcsak a két említett személy ellen kért elfogatóparancsot, hanem az izraeli védelmi miniszter Joav Galant, valamint a Hamász két másik vezetője, Mohammed Diab Ibrahim al-Maszri, az Al-Kasszám Brigádok vezetője, és Iszmail Haníje, a Hamász politikai vezetője ellen is.

Az izraeli politikusok elleni elfogatóparancs azért is kiemelt jelentőségű, mert ez az első alkalom, hogy a 2002-ben létrehozott Nemzetközi Büntetőbíróság az Amerikai Egyesült Államok egyik közeli szövetségesének legfőbb vezetőjét vette célba. Ráadásul ezzel a döntéssel Netanjahu egy társaságba került Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki ellen az orosz–ukrán háború miatt van érvényben az ICC által kiadott elfogatóparancs.

A Nemzetközi Büntetőbíróság bírói testülete most megvizsgálja Khan letartóztatási parancs iránti kérelmét, és dönt arról, hogy elfogadja-. Khan szerint a Szinvár, Haníje és al-Maszri elleni vádak között szerepel a népirtás, a gyilkosság, a túszejtés, a nemi erőszak és fogva tartás közbeni szexuális erőszak is.

A világ megdöbbent október 7-én, amikor az embereket elragadták hálószobáikból, otthonaikból, a különböző izraeli kibucokból. Az emberek szenvedtek, és azóta is szenvedtek

– emelte ki Khan.

A Netanjahu és Galant elleni vádak között szerepel a népirtás okozása, az éhínség okozása, a humanitárius segélyszállítmányok megtagadása és a civilek szándékos célba vétele a konfliktus során.

A közelmúltban már felröppentek hírek arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze fontolgatja ezt a lépést. Akkor Netanjahu úgy nyilatkozott, hogy bármilyen elfogatóparancs magas rangú izraeli kormányzati és katonai tisztviselők ellen történelmi méretű felháborodást okozna Tel-Avivban, ugyanis Izraelnek független jogrendszere van, amely szigorúan kivizsgál minden törvénysértést.

Az izraeli miniszterelnök e megnyilvánulására reagálva Khan kijelentette, hogy senki sem áll a törvények felett.

Sem Izrael, sem az Amerikai Egyesült Államok nem tagja az ICC-nek. A hágai központú nemzetközi szervezet azonban azt állítja, hogy joghatósággal rendelkezik Gáza, Kelet-Jeruzsálem és Ciszjordánia felett is, miután a palesztin vezetők 2015-ben hivatalosan beleegyeztek, hogy a bíróság alapelvei kötelezik őket.