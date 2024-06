Az olajkartell megállapodása a hazai üzemanyagárakra is kihatott, kiderült, hol nyit boltot a Mere – heti összefoglaló

Általános üzemanyagár-csökkentés lépett életbe a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől újra változtak a hazai üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj esetében is öt-öt forintos árcsökkenésről döntöttek a nagykereskedők.

Csökkent a Brent kőolaj ára – a változást a hazai üzemanyagárakban is megéreztük (Fotó: Havran Zoltán)

Mindez nem meglepetés, ahogy arra lapunk kedden felhívta a figyelmet, az olaj jegyzése négyhavi negatív csúcsot ért el, és 77 dollárnál alakult hordónként. Ebből pedig az is következett, hogy a magyarországi üzemanyagár is lefelé korrigálhat. Miután ez az áresés várhatóan az üzemanyag-kiskereskedelemben is megjelenik, így a következő átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok a hét utolsó munkanapjától:

95-ös benzin – 592 forint/liter,

gázolaj – 598 forint/liter.

Üzemanyagár: szerdán nem változott a benzin és a dízel ára

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint a péntekit megelőzően az a döntés született a nagykereskedők részéről, hogy a hét közepén nem változnak a hazai üzemanyagárak. Tehát szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is maradt az előző, akkori szinten.

Vaskos árcsökkentés a magyar benzinkutakon – előzmények

Kedden késő délutánra 77 dollárra alá zuhant a Brent olaj jegyzése. Az árfolyam már hétfőn elhagyta a 80 dolláros lélektani határt. A mértékadó Brent olajfajta hordónkénti egységárának változása a hazai üzemanyagárakat is befolyásolja, a nyolcvan dollár alatti szint volt a fő indok, amiért csökkent az üzemanyagok ára.

legutóbb február legelején volt ennyire alacsony az olajár.

A folyamatnak nyilvánvalóan szorosan köze van ahhoz, hogy az olajkartell vasárnapi döntése meglepte a piacot. Az OPEC megállapodásának lényege, hogy 2025. januárig meghosszabbították a korábban elhatározott kibocsátáscsökkentést, ugyanakkor 2025 januárjában elkezdik növelni a kibocsátást, első körben napi 750 ezer hordóval.

Az Erste elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy előzetesen az olajpiaci szereplők arra számítottak, hogy az OPEC az év végéig tartja majd a mostani szűk kínálatot. Ezzel szemben kiderült, hogy októbertől többet szeretne termelni, ami a negyedik negyedévben túlkínálatot jelenthet a globális kőolaj piacon.

Mere: megtudtuk, mikor és hol nyílik az első orosz bolt Magyarországon – ezeket fogják árulni

Valóban megjelent Magyarországon és szervezi az első boltja, illetve boltjai megnyitását az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere – értesült piaci forrásokból a Világgazdaság. Egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt, összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

Ennek megvalósítását ráadásul ahhoz köti a Mere, hogy a majd már átadott boltokat, hogyan fogadják a hazai vásárlók. Éppen ezért időbeli korlát nincs is megszabva, csak az, hogy az első etapban Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd a vidéki nagyvárosok következnének, és aztán a kistelepülések. A legelső Mere Újpesten nyílhat ez év végén.

Tudomásunk szerint a Mere maximum 500 termékes kínálattal fog bírni, ennek 80 százalékát pedig a már jól megszokott magyar beszállítók adják. (A fennmaradó részt olyan, főképp szintén hazai termelők adhatják, akik eddig nem feltétlenül jutottak be a kiskereskedelmi láncok polcaira.)

Ezen a téren kifejezetten jól áll az orosz lánc, a szortimentjében nincs lyuk, a beszerzők ezeket a kapacitásokat már lekötötték.

A Mere egyértelműen a magyar vásárlók legendásan hangsúlyos árérzékenységére apellál az üzleti modelljében.

M9: mérföldkőhöz ért Magyarország leghosszabb autópályájának megvalósítása

Jó hír érkezett a hányattatott sorsú, páratlan magyar autópálya megépítéséről. Most egy 57 kilométeres rész tervezése kezdődik meg az M9-en. Június 5-én, kora délután írták alá az M9-es gyorsforgalmi út újabb szakaszának a tervezéséről szóló szerződést, méghozzá az 51-es és 53-as számú főút közötti részének. Ez a gyakorlatban Dusnok és Tompa összekötését jelentené, ami egy 57 kilométeres táv. Ennek a tervezési munkáira szerződtek le szerdán.

A Világgazdaság legutóbb az idén márciusban írt az M9-es autópálya körüli fejleményekről. Akkor arról számoltunk be, hogy az ÉKM megbízásából a Roden Kft. és a Főmterv Zrt. készítheti el a Tompától az országhatárig futó, mintegy 7 kilométer hosszú, kétszer két sávos gyorsforgalmi út, illetve egy új teherforgalmi határátkelőhely terveit.

Az M9-es autópálya megépítése régi terv, 2001 óta ismert a koncepció. Ha teljes egészében elkészülne, nagyjából 300 kilométer hosszúságot érne el. Ezzel ez az autópálya lenne a leghosszabb tranzitútvonal Magyarországon. Célja a jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózat összekötése.