Mere: megtudtuk, mikor és hol nyílik az első orosz bolt Magyarországon – ezeket fogják árulni

Valóban megjelent Magyarországon és szervezi az első boltja, illetve boltjai megnyitását az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere – értesült piaci forrásokból a Világgazdaság.

Mere: tudjuk, mikor és hol nyílik az első orosz bolt Magyarországon – ezeket fogják árulni / Fotó: AFP

Ezzel eldőlt, hogy az orosz bolt érkezése – bár sokáig annak tűnt – nem áprilisi tréfa, hanem valódi szándék. Ugyanakkor, hogy sikerül-e a Mere boltnyitása, azt bizonytalanság övezi és jelenleg

nem lehet biztosra venni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, április 1-jén járta be a hazai sajtót a hír, hogy az orosz diszkont belép a magyar piacra. A híradásokban a konkrét beruházási terveket is megosztották.

Az elkövetkező évben húsz üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban,

három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni 700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett.

Ezek a számok finoman szólva is hihetetlennek tűntek. Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a 2022-es adatok alapján a nyolcadik legnagyobb pozíciót jelentené az itthon működő kiskereskedelmi hálóztok között. További kétségekre adott okot, hogy a Mere érkezéséről előzetesen senki nem tudott, sem a kormányzat, sem pedig a versenytársak.

A Világgazdasághoz azonban most olyan információk jutottak el hiteles forrásból, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy a Mere komolyan gondolja a magyarországi terjeszkedését, olyannyira, hogy már a konkrét boltok helyszínéről is előrehaladott tárgyalásokat folytat. Azonban ezek megnyitásáig még rögös út vezet.

Hány orosz boltot nyit a Mere Magyarországon?

Először is tisztázni kell, hogy mind az éven belüli 20 bolt, mind a három éven belüli 200 boltos hálózat létrehozása masszív túlzás. Egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt,

tehát összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

Ennek megvalósítását ráadásul ahhoz köti a Mere, hogy a majd már átadott boltokat, hogyan fogadják a haza vásárlók. Éppen ezért időbeli korlát nincs is megszabva, csak az, hogy az első etapban Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd a vidéki nagyvárosok következnének, végül pedig a kisebb településeken is megjelennének. A Mere magyarországi stratégiáját közelről ismerő, éppen ezért neve elhallgatását kérő forrásunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok távlati, 5-10 éves célkitűzése, hogy legfeljebb száz Mere boltból álló hálózatot hozzanak létre.

Úgy tudjuk, hogy a Mere már a Covid előtt eldöntötte, hogy belép a magyar piacra. Ezt a járvány keresztülhúzta, de aztán 2023 második félévében újra napirendre került az ügy. Mostanra legalább húsz főt foglalkoztatnak, akik részben a boltok nyitásáért és a szükséges adminisztráció elvégzéséért, részben pedig az áruk beszerzéséért felelnek. Utóbbi terén állnak jobban. Irodájuk is van, de a Mere hazai csapata meglehetősen fapados körülmények között dolgozik.

A tulajdonosok abból indultak ki, a magyarországi terjeszkedés a szerbiaihoz hasonlóan flottul megy majd. Valóban a saját szakállukra, ha úgy tetszik, fű alatt jelentek meg, nem léptek kapcsolatba sem kormányzati, sem piaci szereplőkkel. Csakhogy be kellett látniuk, tévedtek a gyors procedúrát illetően. Háromszor is kicsúsztak az első boltnyitás tervezett dátumából, a legutóbbi május legvége volt. Éppen ezért sürgetik a projekt előremozdulását, de azt is világossá tették, hogy nem gondolják meg magukat és nem fogják feladni a magyarországi piacszerzést.

Mikor és hol nyílik az első orosz bolt Magyarországon?

Jelenleg két szálon zajlanak az előkészületek.

Összeállították és hamarosan beadják azt a vaskos dokumentációt, amely a boltnyitás engedélyezéséhez szükséges. Erre az úgy nevezett plázastop miatt van szükség, amely alól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal adhat felmentést. Ők az illetékes szakhatóság a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez. A nyár végére születhet döntés, hogy a Mere zöld lámpát kap-e. Zajlanak a tárgyalások a boltok helyszínéül szolgáló ingatlanok bérléséről. A Mere nem akar új üzleteket építeni, hanem már meglévő épületeket alakítana át. Kifejezetten olcsó, de nagy, 1000 négyzetméteres alapterületű csarnokokat keres, amely ideális a raklapos szortiment kihelyezésére.

Előbbivel és utóbbival is nehezen haladtak, haladnak, de már vannak konkrétumok. A Világgazdaság információi szerint aláíráshoz közeli a szerződés Budapesten a IV. kerületben, egy újpesti ingatlan bérléséről, ahogy Vácon és Szegeden is. A legnagyobb eséllyel

az újpesti lehet az első Mere bolt Magyarországon, amely ha minden ütemezetten halad és nincs több késlekedés, még az idén, de közel a 2024-es év végéhez megnyílhat.

Ennek viszont előfeltétele, hogy megkapják a hatósági engedélyeket. Mindenesetre a konkrét boltok kialakítása már szinte villámgyors folyamat, pár hét alatt felkészítik őket a vásárlók fogadására. Ennek költsége boltonként nagyjából 200 millió forint, vagyis a Mere az első öt magyarországi üzletére egy milliárd forintot fordíthat. A források ehhez a rendelkezésre állnak, ahogy a bolti munkaerő felvételéhez is. Az oroszok úgy számolnak, hogy üzletenként 10-10 főt alkalmaznának.

Mit árul az orosz bolt Magyarországon? Ezt lehet kapni a Mere-ben

Azt érteni kell, hogy ha a Mere valóban boltot nyit, azzal egy új kiskereskedelmi modell jelenik meg Magyarországon. Ugyan előszeretettel nevezik orosz Lidlnek vagy Aldinak, de ez nem igaz, a Mere teljesen más elv szerint működik. Kevésbé lesz kényelmes, hiszen a megközelítése egyértelműen autós közlekedést feltételez, de cserében akár harmadával is olcsóbb lehet, miután az árrését a szokásos 45-60 százalékos kiskereskedelmi szinthez képest 15 százalékon tartja.

Már csak az a kérdés, hogy mit vásárolhatnak majd a magyarok a Mere boltjaiban? Lett lazac, litván kolbász és lengyel napraforgóolaj – korábban arról lehetett olvasni a nemzetközi sajtóban, hogy az orosz kiskereskedelem ilyen termékekkel csábítja Nyugat-Európában a fogyasztókat. Erre azonban nem kell számítani itthon. Tudomásunk szerint a Mere maximum 500 termékes kínálattal fog bírni, ennek 80 százalékát pedig a már jól megszokott magyar beszállítók adják. (A fennmaradó részt olyan, főképp szintén hazai termelők adhatják, akik eddig nem feltétlenül jutottak be a kiskereskedelmi láncok polcaira.)

Ezen a téren kifejezetten jól áll az orosz lánc, a szortimentjében nincs lyuk, a beszerzők ezeket a kapacitásokat már lekötötték.

A Mere egyértelműen a magyar vásárlók legendásan hangsúlyos árérzékenységére apellál az üzleti modelljében. Minden bizonnyal nem is megalapozatlanul. Ahhoz azonban, hogy valódi versenytársa tudjon lenni az itthon toronymagasan első Lidlnek vagy az ugyancsak német hátterű diszkontnak, az Aldinak, az is elengedhetetlen, hogy megbízhatóan, professzionálisan működjön, illetve stabilan terjeszkedjen. Hogy erre képes-e, az még a jövő zenéje.