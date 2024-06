Foci-Eb 2024: sokan örülhetnek a magyar válogatott vereségének

A várakozásoknak megfelelően az foci Eb első napjaiban messze a Magyarország-Svájc találkozó volt a legnépszerűbb mérkőzés a fogadók körében a Tippmixen és a Tippmixprón, megelőzve a német-skót nyitómeccset, a spanyol-horvát csatát vagy éppen a címvédő olaszok Albánia elleni találkozóját – derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

A sportfogadók nagyot kaszáltak a foci Eb első meccsein / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Szoboszlaiék azonban nem kezdtek jól, már az első félidő után 2-0-s hátrányban voltak. A második játékrészben aztán magára talált a csapat, Varga Barnababás révén szépített, de az egyenlítés nem sikerült, a végén pedig még egy gólt szerzett Svájc, így 3-1-re nyert. A végkimenetelre érkezett tippek 20 százaléka lett jó – 2,30-as záró szorzóért, azonban válogatottunk idei első Eb-gólját jegyző Varga Barnabás találatánál már sokkal többen ünnepelhettek, aki eltalálta, hogy a Fradi csatára kezdőként betalál, az 3,80-as oddsnak örülhetett.

Van, amit szinte minden sportfogadó eltalált

Utóbbi gól ráadásul azért is volt fontos, mert így két rendkívül népszerű fogadási piacnál is rengeteg tipp vált nyertessé, a „Mindkét csapat szerez gólt”, illetve a „Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5” soroknál előbbinél 99 százalék, utóbbi esetében 95 százalékban voltak jók a tippek („Igen”, valamint „Igen és Több, mint 2,5”) – 2,06-os és 2,87-es nyereményszorzóért. Közel 100 százalékos találati arányt hozott a meccshez kapcsolódóan a Tippmixen a „Lesszám 2,5” fogadási sor, valamint a „Mindkét félidőben több, mint 1,5 gól lesz?” opció is, előbbinél a helyes tipp 1,20-as („Több, mint 2,5”), utóbbinál az „Igen” kimenetel 6,50-es oddsot jelentett.

A Tippmixen több új fogadási piac is népszerű volt Marco Rossi csapatának első németországi találkozóján. Most először tippelhettek a sportfogadók arra, hogy szerez gólt cserejátékos a meccsen, valamint több játékoshoz kapcsolódó piac is kiemelten népszerű volt: a kaput eltaláló, illetve a kapura tartó gólszerzési kísérletek száma fogadási sorok rendre közel 100 százalékos találati arányt hoztak.

Busásan fizetett a telibe talált svájci győzelem

Szintén az Eb-n bemutatkozó és nagyon népszerű piac volt a „Magyar kapus(ok) védéseinek száma 3,5” sor a Svájc elleni meccsen, ahol Gulácsi Péter négy védést mutatott be, így a helyes kimenetelt („Több, mint 3,5”) eltalálók 2,05-ös oddsnak örülhettek.

Érdekesség, hogy több olyan sportfogadó is volt, aki a pontos végeredményt telibe találta, a 3-1-es svájci siker akár 22,00-s nyereményszorzót is érhetett.

A kiemelkedő oddsokat keresőknek sem kellett csalódniuk, igen szép számban voltak nyertes fogadások, ugyanis például arra, hogy a mérkőzésen legalább négy gól lesz, 4,25-ös volt a záró odds, 86 százalékos találati arány mellett, de Szoboszlai Dominik gólpassza a találkozó kezdete előtt akár 5,75-ös oddsért is fogadható volt. Érdekesség, hogy a Liverpool magyar középpályása volt a legnépszerűbb választás a „Gólpasszt ad?” fogadási piac esetében. Érkeztek helyes tippek a „Gólszám (pontosan)” fogadási sorra is – ahol a „4”-es kimenetel 7,50-es szorzót ért, míg a „2. félidő - Pontos eredmény” helyes tippje „1-1” 7,00-s oddsot jelentett a jó tippet leadóknak.

Kétmilliót kaszált egy kecskeméti sportfogadó

Természetesen nagy nyereményekben, kiemelkedő szelvényekben sem volt hiány a Tippmixen és a Tippmixprón a magyar meccs kapcsán. Előbbi esetében egy budapesti sportfogadó 4-es kötésével 211 ezer 680 forintot nyert, csupán ezer Ft kockáztatásával. Egy debreceni Tippmix-játékos pedig 1 000 Ft-os téttel, 3-as kötés típusú fogadással több, mint 112 ezer forintot nyert, szelvényén eltalálva a magyar meccs pontos végeredményét, még két további Eb-találkozóra leadott helyes tipp mellett. Az egyik legkiemelkedőbb Eb-kötődésű Tippmix-szelvény a torna első napjaiból pedig egy kecskeméti játékosé, aki egy 2-es kötéssel, 430 forintos téttel közel kétmillió forintot nyert, 4 500-as eredő szorzót összehozva.