Magányos fiatalokat mentene a német családügyi miniszter

Lisa Paus német családügyi miniszter több kormányzati erőfeszítést követelt, hogy elejét lehessen venni a fiatalok elmagányosodásának, amely szerinte hosszú távon hatalmas társadalmi veszélyt tartogat magában.

Paus szerint a magányosság a fiatalok körében járványként terjed / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A zöldpárti politikusnő a német Funke médiacsoportnak hétfőn adott interjúban úgy fogalmazott, hogy ez a kérdés „végre figyelmet érdemel”.

A fiatalkori magányosságot is komolyan kell vennünk és cselekedni kell

– hangoztatta.

A német Bertelsmann Alapítvány márciusban 2532 fiatal megkérdezésével végzett, reprezentatív felmérése szerint a 16-tól 30 évesig terjedő korcsoportba tartozók csaknem fele érzi magát magányosnak. A megkérdezettek 35 százaléka mindemellett „mérsékelten magányosnak” mondta magát. Tíz százalék azonban „erősen magányosnak” jellemezte magát.

A 2021-ben, illetve 2023-ban végzett hasonló közvélemény-kutatásokkal ellentétben most valamivel kevesebben adtak olyan választ, hogy társadalmilag és emocionálisan is magányosnak éreznék magukat.

A magányosság már régen nem olyan jelenség, amely csak kizárólag idősebb embereket érintene. Az utóbbi években megmutatkozott, hogy a fiatalokat is egyre inkább sújtja magányosság és ezzel rizikócsoportot képeznek

– ismertette Anja Langness, a Bertelsmann Alapítvány szakértője. Az utóbbi időben több olyan tanulmány is született, amely problémaként azonosította a fiatalok magányosságát.

Paus szerint a jelenség közvetetten negatív hatással bír a demokráciára is. „Aki elveszti bizalmát a társadalomban, az elveszti a demokráciában is, amivel a politikai részvétel is csökken, ahogy a választási hajlandóság is” – húzta alá hozzátéve, hogy „a magányosság alábecsült jelenség”.

A német kormány stratégiát is elfogadott a jelenség elleni fellépés érdekében.

A több mint száz intézkedést magában foglaló stratégia a társadalom érzékenyítését, a segítségnyújtást, valamint a kérdéskör tudományos feldolgozását hivatott szolgálni. „Különösen, ami a fiatalok magányossága elleni fellépést illeti, nagy kihívás előtt állunk” – tette hozzá.