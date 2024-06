A június 9-i választásokat követően rendre jelennek meg különböző újságcikkek arról, hogy a mennyi pénzt költött a kormányoldal az európai uniós, illetve az önkormányzati kampányra.

Választások 2024: félreértés, hogy húsz milliárdot költött a kormány a kampányra – rosszul számolnak / Fotó: Anadolu via AFP

Legutóbb néhány napja már olyan kalkuláció is napvilágot látott, hogy "a Miniszterelnöki Kabinetiroda az idén akár bruttó 20 milliárd forintot is költhetett" erre. Később a tárca világossá tette, hogy egészen pontosan semennyit nem költött az európai és önkormányzati választások kampányára, de a kialakult helyzet ismételten rámutat arra, hogy tapintható homály van az állami, kormányzati kommunikációs költések témájában.

Állami kommunikáció: hogyan rendeli meg a kormány?

Először is fontos látni, hogy nem külön közbeszerzésekről van szó, hanem úgy nevezett keretmegállapodásokról. Így tehát az a módszer, hogy egyesével összeadjuk az egyes eljárások vállalkozói díjat, hogy így kapjuk meg a kampányköltések végösszegét, helytelen. Több okból is, de talán a leglényegibb, hogy a megnyitott keretmegállapodás távolról sem jelenti azt, hogy egyúttal el is költötték volna.

Ráadásul az állami és kormányzati kommunikációs költések nem közvetlenül mennek végbe, hanem az erre a célra létrehozott külön szervezeti rendszeren keresztül. Ezt fogja össze a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH).

Erről azt kell tudni, hogy a kormányzat még tíz évvel ezelőtt hozta létre azért, hogy az állami szervek kommunikációs igényeihez kapcsolódó beszerzéseket ellássa. Ez a feladat később kiegészült a rendezvényszervezési eljárásokkal is, ezek is az NKOH-n belül bonyolódnak. A hivatal felismerte, hogy ezeknek a leghatékonyabb teljesítését keretmegállapodásos eljárásokkal tudja biztosítani.

Ez nem valami ördöngösség vagy szokatlan megoldás, hiszen a keretmegállapodás túlzás nélkül egy bevett közbeszerzési eljárási megoldás a nemzetközi környezetben is és abszolút összhangban áll mind az európai, mind pedig a magyar közbeszerzési elvekkel és jogszabályokkal. Azt viszont látni kell, hogy a keretmegállapodásos eljárásnak két része van: egy első körös, illetve egy második körös. Ezek pedig semmi esetre sem adódnak össze, hanem éppen ellenkezőleg, egymásból következnek.

Az első körös eljárás lényegében egy nyílt versenyt jelent, amelyen bárki – aki megfelel a feltételeknek – elindulhat. A beszerzés és így a verseny is nyitott a piaci szereplők számára, transzparens módon történik a legjobb ajánlattevő kiválasztása. Amint ez lezajlik, a nyertessel megkötik a szóban forgó keretmegállapodást, de ekkor még semmiféle tényleges kifizetésre nem kerül sor. Ugyanis csak a már említett második körben esedékes, hogy a szállító már konkrét feladatokra ad ajánlatot, így például

arculattervezésre,

reklámfilm gyártására

vagy médiakampány megvalósítására.

Miért így zajlik az állami kommunikáció?

Ennek nyomán aztán már valóban létrejön a megrendelő szervezet (minisztérium, egy állami vállalat) és a vállalkozó között egy szerződés. Ennek a keretösszegét a megrendelő, tehát az állami oldal határozza meg az alapján, hogy milyen feladatot vár el. Ismételten fontos kihangsúlyozni, hogy a megrendelő nem köteles a teljes összeget kimeríteni az egyes feladatokra,

a vállalás a keretösszeg 70 százalékára vonatkozik.

Mindebből fakad, hogy amikor a sajtóban különböző összegek jelennek meg kormányzati kommunikációs költésekről, akkor azt legalább 2,2-vel kell elosztani.

Adódik viszont a kérdés, hogy mi lenne akkor, ha a NKOH nem keretmegállapodásokkal dolgozna. Erre az a válasz, hogy ebben az esetben a hivatal nem tudná hatékonyan és gyorsan biztosítani az állami ügyfelek kommunikációs és rendezvényszervezési igényeit. Még pedig azért nem, mert az állami ügyfelek a közbeszerzési törvény szabályai szerint kötelesek eljárni, ami azt jelenti praktikusan, hogy keretmegállapodás nélkül nyílt eljárást kellene lefolytatniuk.

Ennek az időigénye hónapokra tehető, nem beszélve a kapcsolódó adminisztrációról. Ehhez képest a második körös eljárások néhány hét alatt abszolválhatók. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a központosított beszerzések nélkül az állami szervezetrendszer működése jócskán lelassulna és nem utolsó sorban sokkal több erőforrásra lenne szükség az állami és kormányzati kommunikációs feladatok megszervezéséhez.