Az izraeli háború 298. napja – palesztin foglyokat bántalmaztak izraeli katonák, védelmükre kelt a szélsőjobboldal

Az izraeli hadsereg (IDF) kilenc katonáját vette őrizetbe, akik állítólag többször is bántalmaztak palesztin foglyokat. A hadsereg nem árult el további részleteket az állítólagos visszaélésről, csupán annyit közölt, hogy a legmagasabb jogi tisztviselő vizsgálatot indított a kilenc katona ellen. További értesülések szerint borzalmas körülményeket és visszaéléseket is feltártak a Szdé Teimani létesítményben, az ország legnagyobb fogva tartási központjában.

Palesztin foglyokat bántalmaztak izraeli katonák, védelmükre kelt a szélsőjobboldal / Fotó: AFP

Az UNRWA (az ENSZ palesztin menekültekkel foglalkozó ügynöksége) már egy év eleji jelentésében részletezte, hogy több fogoly is bántalmazásnak volt kitéve egy meg nem nevezett létesítményben. A katonaság általában tagadta a fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódot, most viszont Izrael áttelepíti a foglyok nagy részét, és átalakítja a Szdé Teimani létesítményt – írja az AP News.

A letartóztatott katonák kedd délután állnak a Camp Gur-i katonai bíróság elé

– írja a The Times of Israel. Az ügy nagy port kavart Izraelben: több tucat szélsőjobboldali tiltakozó be is tört két katonai létesítménybe, hogy megakadályozzák a katonák előállítását. Benjámín Netanjáhú miniszterelnök közleményt adott ki, amelyben felszólított „a szenvedélyek azonnali csillapítására”. Kijelentette, hogy határozottan elítéli a betörést az IDF bázisára. A helyszínre érkező Herci Halevi vezérkari főnök szerint „ami itt történt, az az anarchia határát súrolta”.

Az IDF szóvivője hétfőn a Gázai övezetben zajló harcok folytatásáról tájékoztatott: az izraeli egységek az Egyiptommal határos Rafah térségében, az övezet déli végén megöltek számos iszlamista fegyverest személyes tűzharcban és a légierő repülőgépeinek csapásaival. Szintén harcok folytak a déli Hán Júniszban, ahol az izraeli erők palesztin fegyvereseket és terrorista-infrastruktúrát is megsemmisítettek. A légierő az elmúlt napon mintegy 35 célpontot támadott meg a Gázai övezetben, katonai épületeket, terrorista-infrastruktúrát, aláaknázott, csapdának szánt házakat és felfegyverzett terroristaosztagokat.