Bűnüldözőként vonul Trump ellen Kamala Harris, ám ez visszaüthet

Kamala Harris kaliforniai ügyészből az Egyesült Államok második legmagasabb pozíciójába küzdötte fel magát, most pedig esélyes, hogy ez elnöki székért is ő szállhat versenybe Donald Trump republikánus jelölttel szemben. Kampányát pedig valószínűleg ismét bűnüldöző múltjára fogja építeni, annak ellenére, hogy ezzel elidegenítheti legnagyobb támogatóit, miközben a szekrényében lapuló csontvázak miatt ő is könnyen céltáblává válhat.

Kamala Harris bűnüldözőként lépne fel Trumppal szemben, akit „a Fehér Ház helyett a börtönbe vinne” / Fotó: AFP

Harris karrierjének kezdete tökéletesen beleillik a Demokrata Párt progresszív arculatába: San Francisco kerületi ügyészeként elindított egy börtönterápiás programot a kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek számára, a rendőröknek pedig előírta, hogy előítélet-ellenes tréningen kell részt venniük a járőrözéshez.

Kaliforniai főügyészként azonban, miután megízlelte a hatalmat, már nem bánt kesztyűs kézzel a bűnözőkkel, sőt, olyan visszaélések miatt kellett vezekelnie, amelyekbe még a legkonzervatívabb republikánus arca is belepirulna.

A választások előtt most egyszerre két kalapot visel – a reformorientált progresszívét és a könyörtelen ügyészét –, ezt pedig nehéz lesz végigvinni, már ha valóban őt jelölik a demokraták.

– mondta Paul Butler, Georgetown-i Egyetem jogászprofesszora és volt szövetségi ügyész a Wall Street Jorunal-nek.

Biden utódja ugyanis egy látványos, könnyen érthető téma köré építi fel a kampányát: Trump egy elítélt bűnöző, aki az elmúlt években bíróságról bíróságra járt, Harris pedig keménykezű ügyészként fogja kiszabni rá a lehető legkeményebb büntetést.

Trump azonban egy teljesen más képet fest Harrisről, akit azzal támad, hogy

valójában puhány a bűnözőkkel szemben;

keményen bírálja ügyészi munkáját;

és személyesen tartja felelősnek azért, hogy az USA-t elárasztották a migránsok.

Emellett pedig külön kiemelte, hogy a jelenleg a legalizálást támogató demokrata jelölt pár éve még tömegével záratta börtönbe az embereket akár még pár gramm marihuána birtoklásáért is.

Kamala Harris: kaliforniai kopó vagy „kamukirálynő”?

Politikai karrierje 2003-ban indult, több év sikertelen kampányolás után, amikor legyőzte a hivatalban lévő San Franciscó-i kerületi ügyészt, Terence Hallinan-t – egy liberális ikont, aki arról volt ismert, hogy támogatta az orvosi marihuánát és a prostitúció dekriminalizációját.