Egy Lufthansa járaton múlhat von der Leyen sorsa

A frissen megválasztott Európai Parlament csütörtökön dönt arról, ad-e második megbízást Ursula von der Leyen számára az Európai Bizottság élén. A bizottsági elnök a tagállami vezetők körében már megszerezte a szükséges támogatást, ám újraválasztását az EP-nek is jóvá kell hagynia, amit azonban a képviselők hétvégi tervei keresztbe húzhatnak.

Fotó: AFP

Szorít az idő

A Bild arra hívja fel ugyanis a figyelmet, hogy a csütörtök délután 2:05-kor, Strasbourgból Frankfurtba induló Lufthansa járatra szinte már alig kapni jegyet, márpedig a 126 férőhelyes gépen feltehetőleg EP-képviselők foglaltak helyet.

Von der Leyen pozíciójáról pedig délután 1-kor lehet a szavazás, ami ha nem sikerül, akkor a bizottság hónapokig vezető nélkül maradhat.

Von der Leyennek a 720 képviselőből 361-et kell meggyőznie, akik közül sokan érkeznek Németországból. A kérdéses Lufthansa gép telítettségét pedig az is jelzi, hogy a német lap kutatásai szerint a legolcsóbb jegy is több mint 850 euróba került a 230 kilométeres utat bejáró repülőre, igaz az EP buszokat is indít a frankfurti repülőtérre, így a képviselők mindössze 2 órás késést kerülnek el a légi úttal.

Minden szavazatra szüksége van von der Leyennek

A bizottsági elnök újraválasztási esélyeinek a titkos szavazás sem használ, ahogy az sem, hogy bár a mögötte álló frakcióknak többsége van, többen ezekből jelezték, hogy nem fogják támogatni von der Leyen újrázását. Ezért minden támogató szavazatra szüksége lesz.

A von der Leyen pártcsaládját, az Európai Néppárt (EPP) frakcióját vezető Manfred Weber ezért javasolta, hogy az eredetileg délután kitűzött szavazást hozzák előre délre. Azonban a többi frakció csak a délután 1 órás kompromisszumra volt hajlandó.

Bár a szavazás titkos, arra fény derül, ha valaki nem vesz részt a voksoláson, ami megakadályozhatja, hogy a képviselők idő előtt lelépjenek az EP-ülésről. Az EPP tagjait a frakció már éles hangú levelekben figyelmeztették, hogy a részvétel kötelező a szavazáson.