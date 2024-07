Inog Ursula von der Leyen széke, a héten eldől a politikus sorsa

A németek Von der Leyen nélkül is uralnák Brüsszelt Hiába kampányol keményen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kevés az esélye az újraválasztásra. Honfitársa, Olaf Scholz azonban nem hagyná szó nélkül, hogy Németország elveszítse a brüsszeli trónt, ezért több jelöltet is indítana a hatalom megtartására. Bár Von der Leyen bukásával lemaradnának az elnökségről, de Berlinnek így is kellő befolyása van ahhoz, hogy több fontos bizottsági pozíciót is megszerezzen.