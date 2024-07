Főpolgármester-választás: hivatalosan kimondták, hogy Karácsony Gergely lett a főpolgármester

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy hivatalosan Karácsony Gergely kapta a legtöbb szavazatot. Az NVB közlése szerint az újraszámlálást követően Karácsony Gergely, az MSZP–DK–Párbeszéd jelöltje 371 538 voksot, Vitézy Dávid, az LMP jelöltje 371 245 szavazatot, Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje pedig 38 981 voksot kapott.

Így hivatalosan Karácsony Gergely összesen 293 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot,

vagyis az újraszámlálás után még találtak 252 érvényes szavazatot Karácsony javára.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az újraszámlálás a végeredményt nem módosította, a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, ő Budapest következő főpolgármestere, gratulálok neki. A Budapest vezetésében rejlő óriási lehetőség és felelősség továbbra is az övé, ehhez jó munkát kívánok neki!



– írta Vitézy Dávid a friss posztjában.

A június 9-i választáson Karácsony Gergely főpolgármester 324 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot, ez alapján Karácsony, az MSZP–DK–Párbeszéd jelöltje kezdhette volna meg automatikusan a következő ötéves ciklust Budapest élén, viszont több gyanús körülmény miatt Vitézy Dávid, az LMP jelöltje a szavazatok újraszámlálását kérte. Ezt az NVB elfogadta. Közel 25 ezer érvénytelen szavazatot kellett újraszámolni, ezt követően az NB azt állapította meg, hogy Karácsony Gergely mindössze 41 szavazattal, de megnyerte a főpolgármester-választást.

Vitézy Dávid először is köszönetet mondott a Nemzeti Választási Irodának az újraszámlálás során végzett munkájáért. Az újraszámlálás eredményéhez gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek is. Vitézy később és Karácsony is a Kúriához fordult, azonban a Kúria nem adott helyt egyik fellebbezésének sem.

Később az NVB úgy döntött, hogy a főpolgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban kell újraszámolni. A testület arról is döntött, hogy azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az NVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Az újraszámláláson, valamint a kétséges szavazólapok átvizsgálásán megfigyelők és a sajtó munkatársai előzetes regisztráció után részt vehetnek.