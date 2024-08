Az izraeli háború 327. napja – Izrael a határait feszegeti: újabb halálos razziát tart Ciszjordániában

Tíz ember halt meg az észak-ciszjordániai Dzsenin és Tubas melletti menekülttáborokban folyó harcokban, miközben az izraeli erők (IDF) nagyszabású terrorellenes rajtaütéseket hajtanak végre a területen – állítja több palesztin forrás. A palesztin egészségügyi minisztérium azt állítja, hogy három ember halt meg egy izraeli drón csapásában Dzsenin közelében.

Izrael a határait feszegeti: újabb halálos razziát tart Ciszjordániában / Fotó: AFP

A Hamász dzsenini és tulkaremi fegyveres szárnyai azt állítják, hogy az IDF nagyszabású hadműveletbe kezdett Ciszjordánia északi területén, és hogy a „lövöldözésnek” több civil áldozata is van – írja a The Times of Israel. Az izraeli hadsereg korábban közölte, hogy „a terrorizmus meghiúsítására irányuló hadműveletet” hajt végre Dzseninben és Tulkaremben, így nem meglepetésszerű rajtaütésről van szó.

A Vörös Félhold nemzetközi humanitárius szervezet is megerősítette a tíz palesztin halálát.

A szervezet azt is megerősítette, hogy izraeli katonák tevékenykednek Ciszjordánia északi részén, és folyamatosan csapásokat mérnek a területekre. Ahmed Jibril szerint két palesztint Dzsenin városában, négy másikat egy közeli faluban öltek meg, további négyet pedig egy menekülttáborban, Tubas város közelében.

Katonai források szerint az IDF nagyszabású terrorellenes művelete Ciszjordániában várhatóan több napig tart. A hadművelet főként Tulkarem térségére összpontosul, de csapatok végeznek tevékenységet Dzseninben és a Tubas melletti Far’a táborban is. A hadsereg szerint a hadművelet során több keresett palesztint is őrizetbe vettek, civil áldozatokról nem esett szó.

Izrael nagy mentőakciója

Az IDF egy összetett mentőakcióban kiszabadított a Hamász fogságából egy október 7-én elhurcolt túszt. A sikeres mentőakció egyszerre nagy siker Izrael számára, de emlékeztető is a még fogságban szenvedő túszok sokaságára. A jelenleg is tartó tűzszüneti tárgyalások határozott célja, hogy a Hamász az összes túszt szabadon engedje.

A Hamász vezette fegyveresek mintegy 250 embert raboltak el október 7-én.

Az izraeli megtorló offenzívában több mint 40 ezer palesztin halt meg a helyi tisztségviselők szerint.