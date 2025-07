Kivárásra játszanak a 4iG befektetői a helikopterhír után

Álmos forgalommal, leheletnyi nekirugaszkodással reagált a piac a szerda reggeli hírre, hogy a 4iG csoport többségi részesedést szerzett egy helikopter-karbantartó vállalatban. Pedig a hadiipar az európai részvénypiac legígéretesebb szektora, mely nem csupán deffenzív, hanem egyenest meglovagolja a válság hullámait.

A hadiipar az európai részvénypiac legígéretesebb szektora / Fotó: 4iG

Hadiipari fókusz: kockánként épül a védelmi üzletág

A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményből kitűnik, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) szerdán előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a regionális szinten is jegyzett helikopterszerviz-vállalat, a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére.

A hírre bő húszmilliós forgalommal háromnegyed százalékos emelkedéssel válaszolt a piac.

Ami elég visszafogott árfolyam-reakció.

Tavaly a HeliControl Kft.

árbevétele 4,1 milliárd forint,

adózott eredménye 700 millió forint,

jegyzett tőkéje 3-5 millió forint,

létszáma 20–49 fő volt.

Emlékezetes, hogy július közepén azt közölte a 4iG SDT, hogy az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group PJSC-vel három nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá, amivel kibővítették az együttműködésüket

a drón, a drónelhárítás és az űrrel kapcsolatos megoldások

területeire.

Míg július elején nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tartalmazó együttműködési megállapodást írt alá a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-vel. Az egyezség

a védelmi digitalizáció területén megvalósuló stratégiai együttműködési lehetőségek

feltárására, valamint a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési lehetőségek azonosítására irányul.

De Jászai Gellért júniusi amerikai tárgyalásainak középpontjában is a védelmi és űripari együttműködés lehetsőgei álltak.

Trump-trade hullámain szörfölt a részvény

Az idei év elején azok a tőzsdézők jártak legjobban a pesti parketten, akik 4iG-részvényeket vettek, a távközlési és technológiai társaság papírjai ugyanis másfélszeresére drágultak röpke egy hónap alatt. A technológiai szektor képviselőjeként

a részvény már tavaly novemberben nyertese volt az új amerikai elnök megválasztásával indult „Trump-trade-nek”,

ahogyan az is segítette az árfolyamot, hogy a cégvezér Jászai Gellért decemberben a magyar miniszterelnökkel együtt meghívást kapott az amerikai elnök floridai rezidenciájára, ahol Elon Musk, Szijjártó Péter és Michael Waltz mellett Donald Trumppal is egyeztetett, többek között a mesterségesintelligencia- és a magyar űripari fejlesztésekről, valamint a globális technológiai együttműködés lehetőségei is szóba kerültek. Majd a 4iG elnöke január végén az Egyesült Arab Emírségekbe is elkísérte a magyar kormányfőt.