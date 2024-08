Felújítják az M7-es autópálya legzsúfoltabb csomópontját – erre készüljenek az autósok

Három éjszaka alatt újul meg az M7-es Balaton felé vezető oldalán a Székesfehérvár centrum csomópont lehajtó ága, ezt közölte az autópályát fenntartó Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közösségi oldalán. Ugyanakkor jelezték, hogy a nagy forgalom miatt kizárólag az éjszakai órákban dolgoznak.

Felújítják az M7-es autópálya legzsúfoltabb csomópontját / Fotó: MKIF

Jövő héten a főváros felé vezető oldali csomópont kerül sorra, ahol kedd, szerda, csütörtök éjszaka, várhatóan este 7 és reggel 6 óra között újítják meg a csomóponti ágakat.

Az éjszakai munkáknál sebességkorlátozásra kell számítani! Mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen a terelések mellett

– kérik a közlekedőktől, egyúttal azt ígérik, hogy minden munkálatról időben és előre adnak tájékoztatást, melyet a www.mkif.hu és a www.utinform.hu oldalakon lehet megtekinteni.

Az MKIF kezelésébe tartozó 1237 kilométer főpálya mellett 148 csomópont és 167 pihenő is van. Ezek útjai további 400-500 kilométer hosszú útszakaszt jelentek. Az idei szintre hozás során már ezek burkolata is megújul, ahol szükséges, több rétegben is, olvasható a poszt alatti hozzászólásukban.