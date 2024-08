Párizs üdvözli a paralimpikonokat – csak ne akarjanak metróra szállni

Szerdán kezdődnek Párizsban a paralimpiai játékok, de a francia főváros tömegközlekedése gyakorlatilag használhatatlan a fogyatékkal élők számára – ismerte el Valérie Pécresse, az Ile-de-France régió közgyűlésének elnöke.

Kerekesszékkel járhatatlan a párizsi metró / Fotó: Ennio Leanza / MTI / EPA / Keystone

A párizsi metróban a legrosszabb a helyzet. Az AFP francia hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a fővárosban 1900-ban adták át az első földalattit, amely azóta az Európai Unió legforgalmasabb rendszerévé nőtte ki magát: 16 vonalon több mint 300 metróállomás működik, és naponta több mint négymillió utas használja.

Az állomások közül azonban csak 29 közelíthető meg kerekesszékkel.

A buszokkal nincs gond

A Párizs központjában közlekedő valamennyi busz képes kerekesszéket szállítani, a kötött pályás közlekedési eszközöknek – metró, villamos és az elővárosi RER-rendszer – azonban csupán a negyede.

Pécresse szerint

a metrót nagyrészt lehetne modernizálni, ehhez azonban húsz évre és 15-20 milliárd eurós beruházásra lenne szükség.

(Egy euró 393,9 forint.) Ez lehetne „az évtized projektje” – mondta sajtótájékoztatóján.

A paralimpikonok számára kihívást jelent majd a párizsi tömegközlekedés / Fotó: Odd Andersen / AFP

A szeptember 8-ig tartó paralimpiai játékokra ebből természetesen már semmi sem valósulhat meg, de azért felkészültek, amennyire lehetett. Többek között száz minibusz szállítja majd a fogyatékkal élő látogatókat a versenyek helyszíneire. Emellett speciális okostelefonos applikáció segít nekik megtervezni az utat.

Megnyitó történelmi helyszínen

A szervezők arra számítanak, hogy naponta 300 ezer néző követi majd a helyszínen az eseményeket, körülbelül feleannyi, mint a párizsi olimpiáét. A megnyitó ünnepséget szerdán a Champs-Élysées-n és a Concorde téren rendezik több mint 180 delegáció és 4400 paralimpikon, köztük magyarok részvételével.

A 120 fős magyar csapatnak 39 sportoló a tagja, 13 sportágban, 68 számban küzdenek majd

a minél jobb helyezésekért.

A Champs-Élysées-n van a Tour de France befutója, és itt tartják a paralimpia megnyitó ünnepségét / Fotó: Thomas Samson / AFP

A Champs-Élysées nem csupán történelmi, hanem sportszempontból is fontos a franciák számára, itt ünnepeltek két labdarúgó-világbajnoki győzelmet, és itt van a Tour de France befutója is. Több százezer párizsi és turista köszönti itt rendszeresen az újévet is – és ezt a környéket verte szét a tömeg a „sárga mellényesek” 2018-as kormányellenes tüntetésein.