Ukrajna közvetítőkön keresztül egyezkedne Oroszországgal

Ukrajna béketárgyalásokat szeretne, de nem közvetlenül Oroszországgal: keleti szomszédunk a fekete-tengeri gabonaalku mintájára, közvetítők segítségével kötne megállapodást. Ukrán források arról beszéltek a Politicónak, hogy mindez áthidalhatná a patthelyzetet, bár a kijevi követeléseket Moszkva egyértelműen elutasítja.

Már 910 napja tart az öldöklő háború / Fotó: AFP

A fekete-tengeri gabonaegyezmény 2022. júliusban született meg, ugyanis az orosz–ukrán háború kirobbanása után az orosz flotta blokkolta a kikötőket, így az ukrán élelmiszerek nem jutottak ki a világpiacra. Azonban a felek megállapodást kötöttek az ENSZ és Törökország közvetítésével.

Szergej Sojgu akkori orosz védelmi miniszter és António Guterres ENSZ-főtitkár memorandumot írt alá az orosz mezőgazdasági termékek és műtrágyák világpiaci szállításának megkönnyítéséről. Ezzel egy időben a kijevi delegáció szerződést írt alá Törökországgal és az ENSZ-szel a gabonaexportról. Ennek köszönhetően Moszkva és Kijev közvetlen megbeszélések nélkül tud megállapodni.

A fekete-tengeri gabonaegyezmény lehetővé tette az ukrán gabonaexportot három ukrán kikötőből (Csornomorszk, Odessza, Juzsnij) egy védett tranzitfolyosón keresztül. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az alku tavaly összeomlott. Bár a közvetítőkön keresztüli megállapodás még működhetne, Ukrajna tervét Moszkva egyértelműen elutasítja.

Kijev tavaly kidolgozott egy 10 pontból álló, úgynevezett békeformulát, amit át is adott Oroszországnak. A dokumentum Ukrajna 1991-es határainak a visszaállítását írta le, valamint az orosz katonák kivonását az ukrán területekről, köztük a Krím félszigetről is. Moszkva többször közölte, hogy a fronton kialakult helyzetet is figyelembe kell venni,

vagyis az orosz ellenőrzés alá került területeket nem hajlandók átengedni.

Ukrajna válaszul betört a dél-oroszországi Kurszki területre: az ukrán elnöki hivatal szerint Kijev méltányos tárgyalásokra akarja rábírni Moszkvát a kurszki offenzívával. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy Kelet-Ukrajnában viszont az orosz hadsereg sorra aratja a győzelmeket, és jóval nagyobb terület került orosz kézre, így továbbra is kétséges bármilyen tűzszünet létrejötte.