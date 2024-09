Megtiltja a kommunikációs eszközök használatát tagjainak az Iráni Forradalmi Gárda a csipogóbombás támadás után

Minden kommunikációs eszköz használatának mellőzésére szólította fel tagjait az Iráni Forradalmi Gárda, miután a múlt héten a Hezbollah több ezer csipogója és rádiója robbant fel Libanonban, többek között Libanonba delegált iráni diplomaták sebesülését is okozva.

Az Iráni Forradalmi Gárda is megrémült a csipogóbombáktól / Fotó: AFP

Izraeli kémeket keresnek a csipogóbombák után

A Reutersnek nyilatkozó egyik iráni biztonsági forrás szerint megkezdődött egy széles körű művelet is a gárda által használt készülékek átvizsgálására, jóllehet azok többségben hazai gyártásúak vagy orosz és kínai eredetűek. A vizsgálat az Izraelnek dolgozó irániakat is igyekszik lefülelni, és a gárda tisztjei, főtisztjei is a nyomozás célpontjai között szerepelnek. Többek között átvizsgálják a hozzájuk kötődő bankszámlákat vagy épp azt, hogy merre utaztak.

Azt, hogy amíg a készülékeket átvizsgálják, a gárda 190 ezer tagja hogyan kommunikál, nem árulták el.

Az egyik forrás szerint végponttól végpontig titkosított üzenetküldő rendszerekkel dolgoznak, ám az mégis feltételezi valamilyen kommunikációs eszköz használatát. A vizsgálatokat a Libanonban felrobbant eszközök maradványai is segítik, amelyeket a Hezbollah adott át az irániaknak.

Különösen félti a nukleáris létesítményeket Teherán

Az Iszlám Köztársaság vezetőit még inkább aggasztja a rakéta- és nukleáris létesítmények biztonsága, noha a készültséget már tavaly fokozták ezeken a helyszíneken, ám ezt még tovább emelték a csipogóbombák után. Az országot vezető Ali Hámenei ajatollahhoz erősen kötődő

forradalmi gárda fontos szerepet játszik az Iránnal szövetséges szervezetek, mint a Hamász, a Hezbollah, a húszik vagy az iraki milíciák felfegyverzésében, ellátásában és kiképzésében is.

Az iráni hadsereg számos kommunikációs eszközt használ, köztük titkosított walkie-talkie-kat is, melyek jelentős része belföldi fejlesztés, már csak az országot sújtó nemzetközi szankciók miatt is. Csipogókat ugyanakkor már több mint két évtizede nem használnak az iráni fegyveres erők.