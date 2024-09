Koszovó több tucat embert vádol terrorizmussal a tavalyi kolostori lövöldözés miatt

Terrorizmus miatt emelt vádat Koszovó szerdán a tavaly szeptemberi, Banjska faluban történt lövöldözés miatt, melyben négy ember, köztük egy koszovói rendőr is életét vesztette.

Koszovói rendőrök mutatják be a hátrahagyott fegyvereket és lőszereket a lövöldözés után / Fotó: AFP

Koszovó függetlensége óta a legvéresebb incidens

A Koszovó függetlenségének 2008-as kikiáltása óta a legvéresebb incidens során fegyveres szerbek özönlötték el a falut, majd barikádozták el magukat a szerb ortodox egyház egyik kolostorában a többségében szerbek lakta faluban Koszovó északi részén, alig pár hónappal azután, hogy a térségben zavargások voltak – idézi fel a Reuters. A zavargásokat az váltotta ki, hogy a szerbek bojkottálták a helyhatósági választásokat, és az így megválasztott albán vezetők el akarták foglalni tisztségüket.

A Banjska elleni támadásban három fegyveres és egy szerb rendőr vesztette életét, majd a támadók elmenekültek Szerbiába, fegyverekkel és robbanószerekkel megrakott autókat hagyva hátra maguk után.

A koszovói ügyészek szerint a vádlottak között van a korábbi vezető koszovói szerb politikus, Milan Radoicic is, aki jelenleg Szerbiában él, és korábban nyilvánosan is beszélt arról, hogy részt vett az akcióban. Hozzá hasonlóan a többi vádlott is – köztük koszovói állampolgárok – Szerbiában tartózkodnak, és Belgrád őket aligha adja át Koszovónak, melyet el sem ismer, azt saját tartományának tartja. Koszovó északi részén mintegy 50 ezer szerb él, akik szintén nem ismerik el Pristina fennhatóságát, és többször is összecsaptak a koszovói hatóságokkal és a nemzetközi békefenntartókkal, köztük magyarokkal is.