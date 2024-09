Újabb gázolás történt: pótlóbuszokat állítottak be a forgalomba

A Nagykanizsáról a Déli pályaudvar felé közlekedő Tópart InterCity elgázolt egy embert Nagykanizsánál. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 8-9 óráig – szünetel a közlekedés Nagykanizsa és Nagyrécse között. Emiatt pótlóbuszt rendel a vasúttársaság a Nagykanizsa–Zalaszentjakab szakaszra. A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon hosszabb eljutási időkre kell számítani – olvasható a Mávinform Facebook-oldalán.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Később közölték, hogy Nagykanizsa és Zalaszentjakab között közlekednek pótlóbuszok. A fennakadás végéig a dél-balatoni vonal valamennyi járata helyjegy nélkül igénybe vehető a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.

Fél nyolcra befejeződött a baleseti helyszínelés, és megindulhatott a vonatforgalom, így már nem kell pótlóbusszal utazni Nagykanizsa és Zalaszentjakab között. Kora délelőtt helyreállhat a menetrend a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több halálos baleset is történt a MÁV vonalain: egy hete két embert is elgázolt a MÁV két vonata. A Kassáról Hatvanba tartó vonat elgázolt két embert, ezt követően a Nyugati pályaudvarról Vácra tartó járattal történt hasonló szerencsétlenség, majd elütött egy embert Abony állomáson a Nyugati pályaudvarról Nyíregyháza felé induló Tokaj IC. A hét végén a Szolnokról a Keleti pályaudvar felé közlekedő, délutáni vonat a Farmos megállóhely közelében lévő vasúti átjárónál elgázolt egy embert a működő fénysorompónál. Hétfőn a hajnalban elindult S21-es vonat gázolt el egy embert Gyálnál.

A MÁV idén már sokadik alkalommal figyelmeztet arra, hogy a figyelmetlen átkelés a vasúti síneken és a szabályok megszegése könnyen halállal végződhet,

vagy súlyos, maradandó sérüléseket okozhat. A vállalat legfontosabb vasútbiztonsági üzeneteit közvetítő baleset-megelőző kisfilmeket az Oktatási Hivatal segít eljuttatni az iskolákba, de a szülők közreműködését is kérik a fiatalok felkészítésében. A MÁV kéri a közlekedőktől a körültekintést és a KRESZ szabályainak a betartását.