Robbanás volt az Európai Parlament különvonatán

Egy Brüsszel felé tartó vonaton egyes beszámolók szerint robbanás történt. A járművön európai parlamenti képviselők és parlamenti alkalmazottak is tartózkodtak. Az állomáson rekedt utasok közül Emmanuel Foulon, az Európai Parlament szóvivője, akit telefonon értek el, arról számolt be, hogy meglehetősen nagy robbanást hallott, és fekete füstöt látott – számol be a France 3.

Robbanást hallottak az EP-vonatán/Fotó: Emmanuel Foulon

A tűzoltók ugyanakkor „nem túl aggasztó” eseményről számoltak be eddig. Az utasokat evakuálták. Az SNCF szerint azonban a forgalom megszakadt, és csak 18 órakor indul újra. A Politico szerint az Eurostar vonatot kifejezetten az EP bérelte, míg Pelle Geertsen, a Baloldal dán tisztviselője szerint az evakuáció kaotikus volt. A képviselőket és stábjukat arra kérték, hogy egy közeli alagútban várakozzanak.

Az egy képviselő munkatársa szerint senki nem sérült meg a történtek során. Az EP Strasbourgban és Brüsszelben is tart üléseket, a vonat a két város között szállította volna a képviselőket és stábjukat. Az EP közleménye szerint technikai hiba okozta a robbanást és dolgoznak azon, hogy alternatív közlekedési megoldást biztosítsanak a képviselőknek. A különvonatra 750-en jegyet foglalta le a képviselők és asszisztenseik.

A robbanás miatt evakuált vonat helyett este 8-9 körül indulhat egy másik különjárat, míg egy második vonat délután fél 6-ra van kiírva a Brüsszelbe tartó képviselők számára.