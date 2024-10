Fontos előrelépés a majomhimlő elleni küzdelemben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken engedélyt adott a majomhimlő kimutatására alkalmas diagnosztikai teszt sürgősségi felhasználására.

Engedélyezte a WHO a betegséget szűrő teszt sürgősségi felhasználását / Fotó: Anadolu / AFP

Ez azért történelmi lépés, mert

ez az első alkalom, hogy a WHO majomhimlőteszt használatát engedélyezte.

A döntés lehetővé teszi az ENSZ-ügynökségeknek, hogy megvásárolják az amerikai Abbott Molecular cég gyártotta teszteket, melyeket az érintett országokban vagy régiókban terjeszthetnek.

A majomhimlő kimutatására alkalmas tesztek sürgősségi felhasználásának engedélyére korábban három másik vállalat is kérelmet nyújtott be a WHO-hoz.

A tesztek engedélyezése mérföldkőnek számít azokban az országokban, ahol megnőtt az igény a gyors és pontos tesztelésre. A majomhimlő korai felismerése lehetővé teszi az időben történő kezelést és ellátást, valamint a vírus megfékezését is – áll a szervezet közleményében.

A majomhimlős esetek száma folyamatosan emelkedik Afrikában, a fertőzés egyre több térségben üti fel a fejét

– figyelmeztetett a WHO néhány napja. A szervezet közlése szerint a nyugat-afrikai Guineából is jelentettek már halálesetet, de a legsúlyosabban érintett ország továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaság, ahol az eddig laborteszttel igazolt 6600 eset 85 százalékát regisztrálták. Afrikában 32 ember halt bele a majomhimlő okozta szövődményekbe, 25 haláleset Kongóban történt.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Egészségügyi Világszervezet a nyáron vészhelyzetet rendelt el a majomhimlő új variánsának fokozott terjedése miatt. A vírus egyelőre főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a környező országokban okozott megbetegedéseket, de Pakisztánban és Svédországban is kimutatták a jelenlétét.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra figyelmeztetett, hogy a majomhimlős fertőzöttek száma az elkövetkező hónapokban várhatóan növekedni fog, ezért minden európai uniós tagállamnak fel kell készülnie a betegség terjedésére.

Javasolták továbbá, hogy a tagállamok adjanak utazási tanácsokat a fertőzés által érintett területekre látogatók vagy onnan visszatérők számára, a szóban forgó helyekre utazók pedig konzultáljanak egészségügyi szolgáltatójukkal a betegség elleni védőoltásra való jogosultsággal kapcsolatban.