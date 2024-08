Világjárványt okozhat a majomhimlő új vírusvariánsa

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt héten vészhelyzetet rendelt el a majomhimlő új variánsának fokozott terjedése miatt. A vírus egyelőre főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a környező országokban okozott megbetegedéseket, de Pakisztánban és Svédországban is kimutatták a fertőzés jelenlétét.

A fiatalokra különösen veszélyes az új variáns, a jelenlegi járványhullámban a fertőzöttek 70 százaléka 18 év alatti / Fotó: AFP

A WHO európai részlegének igazgatója, Hans Kluge igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy a mostani járványhullám nemzetközi összefogással megfékezhető, kordában tartható, és nem kell attól tartani, hogy a Covidhoz hasonló pandémia alakulna ki.

Gyorsabban terjed és halálosabb az új variáns

Más szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az új, clade 1b variánsról egyelőre keveset tudunk, viszont amit igen, azok az információk nem túl biztatók: úgy tűnik, a vírus korábbi változatához képest gyorsabban terjed, magasabb a halálozási rátája, és az állapotos anyák is átadhatják a születendő gyermeküknek.

Az új variáns kapcsán a CNBC cikke kiemeli, hogy a tapasztalatok szerint a kórokozó a gyermekeknél, az immunrendszeri problémákkal küzdőknél és a terhes anyáknál is súlyosabb lefolyású betegséget idéz elő.

Az érintett térségekben számos tényező nehezíti a járvány elleni védekezést

Ez azért is súlyos gond, mert a jelenlegi járványhullám által leginkább sújtott térségben sok HIV-fertőzött él, megfelelő gyógyszerekhez viszont nehéz hozzájutni. A helyzetet ráadásul súlyosbítja, hogy tömegek élnek különböző menekülttáborokban, meglehetősen rossz higiéniai körülmények között, ami szintén kedvez a vírus terjedésének – hívta fel a figyelmet a Cambridge-i Egyetem immunológusa, Brian Ferguson.

Ferguson hozzátette, hogy az előző, 2022-es járványhullámot követően nem tettek túl sokat annak érdekében, hogy megfékezzék a kórt, és most ennek a tétlenségnek is isszuk a levét. Az érintett térségekben sokkal szélesebb körben kellett volna oltani a betegeket, így viszont annak is fokozott a veszélye, hogy egy új világjárvány alakul ki.

A dánok fokozzák a vakcinagyártást

A Bavarian Nordic dán biotechnológiai vállalat szombaton közölte, hogy felgyorsítja a majomhimlő elleni vakcina gyártását, és a nemzetközi egészségügyi szervezetekkel együttműködve biztosítani kívánja a méltányos hozzáférést a szérumhoz.

A vállalat, amely egyike azon kevés gyógyszercégnek, amely rendelkezik a majomhimlő elleni vakcinával, közölte, hogy tájékoztatta az afrikai járványügyi és járványmegelőzési központokat (CDC) arról, hogy 2025 végéig 10 millió adagot tud előállítani a vakcinából, és már idén akár 2 millió adagot is tud szállítani.

A vállalat hozzátette, hogy gyártási hálózatát Afrikára is kiterjeszti, és kész együttműködni az afrikai CDC-vel, valamint az Egészségügyi Világszervezettel, hogy a vakcina minden ország számára elérhetővé váljon.