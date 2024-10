Fordulat Brüsszelben: az atomenergia mellett is síkra szállhat az EU a közelgő klímacsúcson

A finanszírozás formája és léptéke terén azonban továbbra is óriási a szakadék az álláspontok között, miközben a fejlődő országok 1000-1300 milliárd dolláros összeget szeretnének kiharcolni. Ezt az összeget a fejlett országok dobják össze, köztük az EU is, azonban óvatosak további közpénzt ígérni anélkül, hogy létrejönnének a magánfinanszírozást is segítő keretek.

Jó lenne, ha több ország szállna be a szegényebbek segítésébe

Sokan szeretnék azt is, ha kiszélesítenék az adományozó országok körét olyan országokkal, mint Kína, Szingapúr és Szaúd-Arábia, melyeket az ENSZ 1992-ben megalkotott feltételei a fejlődő országok közé sorolnak, ám időközben ipari és pénzügyi téren is hatalmasat fejlődtek. Ezért a bakui találkozó a legnehezebb lehet Párizs óta, hiszen a pénz van a fókuszban.

Több uniós miniszter, köztük az ír és a francia szerint a legnagyobb hangsúlyt az olyan rendszerek létrehozásának kellene kapnia, mint egy tőkepiaci unió Afrikában, az ugyanis segíthetne tőkét felhajtani a megújuló energián alapuló projektek számára.

Wopke Hoekstra, az EU klímaügyi biztosa gyümölcsöző megbeszélésekről számolt be a finanszírozás témájában egy előzetes bakui találkozón a múlt héten. A biztos szerint három dologra kell figyelni: először is arra, hogy legyen elég pénz, ideértve mind az állami, mind a magánforrásokat. Másodszor, hogy ezt azok kapják, akiknek erre a leginkább szükségük van, végül pedig vegyük rá azokat, akik képesek adakozni, hogy tegyék is meg.