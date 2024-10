COP29: magas szintű magyar delegáció dolgozik a klímacsúcs sikeréért

Már gyerekek szimulálják, hogy mit tesz velünk a klímaváltozás

Már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is foglalkozik a klímaszorongással, ami ennek nyomán a július 1-jén kezdődő soros féléves magyar EU-elnökségnek is a témája lesz. De mi is pontosan ez a klímaszorongás és mit lehet tenni ellene?