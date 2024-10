Ukrajna frontvonala gyengül az orosz hadsereg nyomására, aminek oka a katonák kimerültsége és a lőszertartalékok hiánya – nyilatkozta Dmitro Marcsenko ukrán tábornok Boriszlav Bereza egykori ukrán parlamenti képviselő YouTube-csatornáján. Marcsenko szerint több tényező is hozzájárult a jelenlegi helyzethez. Elsősorban a lőszer- és fegyverhiány akadályozza az ukrán katonák eredménytelenségét.

Ukrajna végre bevallotta: nehéz helyzetben vannak a teljes frontvonalon / Fotó: Anadolu via AFP

A tábornok elmondása szerint az is probléma, hogy a vezetőség nem tud új katonákat küldeni a frontvonalra, miközben a már ott lévők folyamatosan kimerülnek. Marcsenko harmadik tényezőként említette a vezetés it is. Az ukrán hadsereg főparancsnoksága nemrég belátta, hogy

az ukrán hadsereg nehéz helyzetben van a teljes frontvonalon.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy Oroszország kész újra tárgyalóasztalhoz ülni az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében, de csak a 2022-es isztambuli megállapodások alapján. Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva hajlandó visszatérni a tárgyalásokhoz, és emlékeztetett, hogy Kijev volt az, aki 2022-ben félbeszakította a párbeszédet, miután Volodimir Zelenszkij megtiltotta a tárgyalásokat az orosz vezetéssel – írja a Gazeta.ru.

Nemrég Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka kritikát fogalmazott meg a Nyugat irányába, amiért az ukrán hadsereg 2023-ban kudarcot vallott, utalva arra, hogy az ukrán erők részben a nyugati támogatás hiányosságai miatt nem tudtak megfelelően előrehaladni a frontvonalakon.

Már kész tény, hogy Észak-Korea hadserege Ukrajna területén van

A NATO után a Pentagon is megerősítette, hogy valóban harcolnak az oroszok oldalán észak-koreai csapatok Kurszknál. Az amerikai védelmi misztérium üzenete egyértelmű: az Egyesült Államok nem szab új korlátozásokat Ukrajna amerikai fegyverhasználatára, ha Észak-Korea csatlakozik az orosz háborúhoz. A phenjani támogatást aggodalommal figyeli a Nyugat: a konfliktus eszkalációja is szóba került.

Az Oroszország és Észak-Korea közötti katonai együttműködés elmélyülése fenyegetést jelent mind az indo-csendes-óceáni, mind az euroatlanti biztonságra

– mondta Mark Rutte NATO-főtitkár újságíróknak, miután megbeszélést folytatott egy dél-koreai delegációval az észak-koreai bevetésekről.