Zelenszkij: Putyin csak az erőből ért

Ukrajna meghívása a NATO-ba hivatalosan is az egyetlen út, mellyel az ország képes túlélni az orosz inváziót – mondta egy interjúban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, szerinte Ukrajna csatlakozása a katonai szövetséghez az első a győzelmi tervének öt lépéséből, melynek célja tárgyalásra kényszeríteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Zelenszkij szerint a NATO-tagság Ukrajna túlélésének a záloga / Fotó: AFP

A Financial Timesnak nyilatkozó államfő szerint a formális meghívó erősíti a háború diplomáciai úton való lezárásának lehetőségét. Mint mondta, a háború csak akkor ér véget, ha Putyint izolálják, és mások is a diplomáciai megoldás felé terelik. Zelenszkij minderről csütörtökön azután beszélt, hogy az uniós vezetőknek is bemutatta győzelmi tervét.

Noha a NATO tagállamai egyetértenek abban, hogy Ukrajna visszafordíthatatlan úton van a tagság felé, az Egyesült Államok és Németország ellenzi a formális meghívót az eszkalációtól tartva. Egyes tisztviselők zárt kapuk mögött azt is felvetették, hogy az ukrán NATO-tagság kérdése alkualap is lehet az oroszokkal való tárgyalásokon.

Más ukrán kérések is falakba ütköztek eleinte

Zelenszkij szerint a meghívás az ukrán nép és katonák morálját is javíthatná, ugyanakkor az a NATO-nak is érdeke, mert azt jelenti, hogy a gyerekeik nem fognak meghalni. Az ukrán elnök az erről szóló vitát azokhoz a korábbi megbeszélésekhez hasonlította, melyek a Patriot légvédelmi rakétákról vagy az F–16-os vadászgépekről szóltak, ahol eleinte a nyugati hatalmak szintén elutasító álláspontot képviseltek. Azonban véleménye szerint

a háború csak akkor ér véget, ha Putyin úgy érzi, hogy muszáj befejeznie, és ő csak az erőből ért. Ez azonban nem Oroszországon, hanem Ukrajna szövetségesein múlik.

Az amerikai elnökválasztás döntő lehet Ukrajna számára is

Zelenszkij beszélt arról is, hogy mennyire fontos szerepet játszik az amerikai elnökválasztás hazája életében, és elismerte, hogy nem tudják, mi vár rájuk a választás után. Véleménye szerint három lehetséges kimenetel következhet be, ezek egyike a támogatás folytatása, de továbbra is a jelenlegihez hasonló kockázatkerülő módon. Azonban attól függően, hogy ki nyer, további két másik utat is lát, de nem tudja, hogy a pozitívabb vagy negatívabb lesz az ukránok számára.