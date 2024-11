Drámai bejelentést tett az ukrán tábornok: kitört a III. világháború

Elképesztő bejelentést tett az ukrán hadsereg egykori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij, aki most hazája londoni nagyköveteként szolgál.

Zaluzsnij szerint a III. világháború már el is kezdődött/Fotó: AFP

Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

kitört a III. világháború

Ezért gondolja azt Zaluzsnij, hogy már el is kezdődött a világháború

Az ukrán tábornok az Ukrajniszka Pravdának nyilatkozva azzal indokolta kijelentését, hogy Ukrajna már nem csak Oroszországgal küzd, de az észak-koreai csapatok is megjelentek a frontvonalon, miközben hónapok óta vetnek be hazája ellen iráni drónokat is, amelyek többek közt kínai alkatrészeket is tartalmaznak.

Zaluzsnij szerint ugyanakkor Isten esélyt is adott, nem csak Ukrajna, de az egész világ számára, így még van idő levonni a megfelelő következtetéseket. Mint mondta, még mindig lehetséges a harcokat Ukrajna területén megállítani, de az ország szövetségesei ezt nem akarják megérteni. Pedig véleménye szerint nyilvánvaló, hogy Ukrajna túl sok ellenséggel küzd. A technológiának hála ezt Ukrajna túl fogja élni, de azt nem tudni, hogy az ország képes-e egyedül győzni.

Ezért úgy véli, hogy a világháború elkezdődött.