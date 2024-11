Egy észak-koreai tábornokot is megsebesített az ukránok támadása

Egy ukrán rakétatámadás az oroszországi Kurszk megyében egy magas rangú észak-koreai tábornokot is megsebesített az elmúlt napokban, ami az első alkalom, hogy nyugati tisztviselők megerősítették egy észak-koreai katona sérülését.

Kim Dzsong-un észak-koreai diktátor tábornokai körében egy hadgyakorlaton/Fotó: AFP

A Wall Street Journal csütörtöki jelentését idéző Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán rakétatámadás célpontja egy, az oroszok és az észak-koreaiak által közösen használt parancsnoki állás lehetett Marjinóban. A tábornok pontos személyazonosságát és a csapás további részleteit nem közölték.

Mint ismert Észak-Korea 10 ezer katonát küldött Oroszországba, akiket már be is vetettek Kurszk térségében, erről még november 12-én számolt be a Pentagon. A térségben Oroszország mintegy 50 ezer katonát vont össze, hogy kiűzze az ország területére betört ukrán csapatokat.

Az észak-koreai erősítés azután érkezett, hogy az elmúlt hónap során az oroszok különösen jelentős veszteségeket szenvedtek a frontvonalakon.