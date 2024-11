Ez fáj: a Lidl sokkal olcsóbban adja Szlovákiában a magyarok kedvenc termékét, mint itthon

A hazai árnál bő negyedével olcsóbban kínálja a Lidl a sokak által keresett fakonyhát a szlovákiai boltjaiban egy akció keretein belül. A slágerjáték itthon 22 222 forintba kerül, a szomszédban most 40 euró, azaz kb. 16 400 forint az ár – írja a pénzcentrum.

Vannak olcsóbb termékek Szlovákiában

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egyre több magyar jár át a határ túloldalára vásárolni,

sokan például több száz kilométert is képesek autózni, hogy Szlovákiában szerezzék be a szükséges árucikkeket, mert még igy is megéri – ezt a trendet erősíti a mostani akció is. Rimaszombat, Párkány, Révkomárom és Nagymegyer vonzzák a magyar vevőket, akik elsősorban az olcsóbb élelmiszerárak miatt látogatnak el ide. Ezt támasztja alá egy Facebook-csoport is, amelyet magyar vásárlók hoztak létre az árak és akciók megosztása céljából, tavasszal már több mint 60 ezer tagja volt.

A magyar vásárlókra már a szlovák boltok is rárepültek, például a Lidl testvérboltja, a Kaufland külön reklámkampányt is indított, amelynek igen beszédes a neve is: olcsobban-szlovakiaban.hu, illetve az egyetlen célja, hogy átcsábítsa őket Szlovákiába vásárolni, még az akciós újságot is magyarra fordították.

Most a black week keretében a konyhácska, - amiért tolongtak a Lidl magyarországi boltjainál – 39,99 euróba került november 25-e és december elseje között, ami átváltva kb. 16 400 forintot jelent, azaz

a játék negyedével lesz olcsóbb, mint itthon.

Tehát csak ezen az egy terméken 5800 forintot lehet spórolni egy bevásárló-kirándulás alkalmával. Ez az összeg kb. 9 liter benzint jelent – így már mindenki ki tudja számolni, megéri-e autóba ülnie. Persze, a döntés előtt érdemes vetni egy pillantást a többi akciós termékre is.