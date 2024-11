Lidl: csütörtökön megostromolták a boltokat a magyarok, ezért a termékért álltak sorban már hajnaltól – elképesztő jelenetek

Vácról is hasonló állapotokról érkeztek jelzések, illetve fotók. Az itteni egyik Lidlben 6:31-kor mindösszesen két szabad parkolóhely maradt. Nem csoda, a sor itt és a másik boltban is sok tízméteres volt. Szigetszentmiklósról ugyancsak olyan jelzések futottak be, hogy a nyitáshoz képest fél órán belül három raklapnyi fa játék konyhát vásároltak fel.

A fotók tanúsága szerint az egyik legtömöttebb sor Szombathelyen alakult ki, de Győrben is hasonlót lehetett tapasztalni. „Legalább ötvenen álltunk sorban a nyitásnál, tartottam is tőle, hogy elviszik előlem az összeset, de végül aztán nem” – számolt be az egyik vásárló.

Természetesen Budapest és az agglomeráció sem maradt ki a fa játék konyha őrületéből. A vecsési vagy éppen a 15. kerületi Lidl előtt is hosszú sorok alakultak ki csütörtök reggeltől. „Na, miért áll sorban egy lelkes apuka már reggel 6 órakor egy Lidl előtt? És így is csak a harmadik vagyok” – posztolta egy másik a Facebookon. „Lidl fajáték vásárlás csütörtök reggel. Csak akkor gyere, ha felkészültél mindenre. Itt nincs barátság, nincs kegyelem, itt csak a kőkemény valósággal találkozhatsz” – fogalmazott egy újabb Lidl-vásárló ugyanitt.

Mennyibe kerül a Lidl fa játék konyha?

A fa játék konyha

idei ára egyébként 22 222 forint, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 10 százalékkal olcsóbb, mint egy éve.

Az eredeti országos ár ugyanis 2023-ban (november 16. és 2024. január 10. között) 24 444 forint volt.

A fa játék konyha ára ráadásul nem először csökken, hiszen 2022-ben még 29 999 forintért árazta a Lidl.

Talán ez a szokatlan trend is mutatja, micsoda őrület övezi Magyarországon a fa játék konyhát, és mennyire erős referenciatermék a Lidl számára.