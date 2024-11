Az izraeli háború 405. napja – Izrael újabb Hezbollah-parancsnokokat ölt meg, nem kímélik a rakétarendszereket sem

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint az elmúlt napokban rengeteg olyan rakétaindító állomást semmisített meg, amelyet a Hezbollah aktívan használt. A kilőtt állomások között voltak olyanok, amelyek a napokban is rakétákat lőttek ki Izrael északi és keleti területeire. Az IDF továbbá megerősítette, hogy a légicsapásokban meghalt két magas rangú Hezbollah-parancsnok is.

Izrael újabb Hezbollah-parancsnokokat ölt meg, nem kímélik a rakétarendszereket sem / Fotó: AFP

Az elmúlt napokban Izrael rengeteg légicsapást mért több Hezbollah-célpontra is, az IDF állítása szerint ezekben több mint 200 terrorista vesztette életét. A közlés szerint több mint 140 rakétaindító állomást lőttek ki, és megannyi drónt semmisítettek meg – írja a The Times of Israel.

A csapásokban meghalt az elit Radwan erők két fontos parancsnoka, akik a páncéltörő egységekért és a part menti hadműveletekért voltak felelősek.

Az izraeli hadsereg továbbá beszámolt egy lelőtt drónról, amely kelet felől érkezett. A korábbi incidenshez hasonlóan a hadsereg hangsúlyozta, hogy az Irakból érkező drón soha nem lépett be Izrael légterébe, és Szíria felett lőtték ki.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקפו והשמידו במהלך השבוע האחרון יותר מ-140 משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בסגירות מעגל מהירות. משגרים אלו היוו איום מיידי על העורף הישראלי ועל כוחות צה"ל אשר פועלים בדרום לבנון>> pic.twitter.com/54wHV5hANq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2024

Izrael Bejrútot bombázza, a Hezbollah bujkál

Az IDF újra légicsapásokkal támadta Bejrút déli külvárosát, végrehajtva az egyik leghevesebb nappali támadását a Hezbollah által ellenőrzött terület ellen. Emellett az ország középső részét is bombázták, ahol több mint 20 ember vesztette életét. Izrael azt állította, hogy lépéseket tett a civil áldozatok elkerülésére, és megismételte a már ismert vádját, miszerint a Hezbollah szándékosan civilek közé ássa be magát, hogy lakosokat használjon élő pajzsként, mint korábban a Hamász is.