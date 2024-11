Kiakadtak a britek, miután kiderült, mennyibe került III. Károly koronázása

Elképesztő költséggel járt III. Károly brit uralkodó tavaly májusi koronázása, az esemény ugyanis a hivatalos adatok szerint 72 millió fontot (több mint 35,5 milliárd forint) emésztett fel.

III. Károly koronázásának és az arra elköltött összegnek az uralkodó nem minden alattvalója örült/Fotó: AFP

III. Károly koronázása hihetetlen összegbe került

Csak a rendőr költségek 21,7 millió fontot tettek ki, míg a kulturális, média és sportminisztérium további 50,3 millió millió fontot költött III. Károly ünneplésére. Ugyanakkor a koronázást mintegy 20 millióan követték a tévéképernyők előtt, ami jóval kevesebb, mint II. Erzsébet királynő temetésének 29 milliós nézettsége.

A ceremónián szerte a világból érkezett méltóságok is részt vettek, és azt sztárokkal teli koncert követte a Windsor kastélyban – idézi fel a The Guardian, mely idézi a köztársaságpárti Republic csoport vezetőjét, Graham Smitht, aki szerint a valós költségek még ennél is magasabbak lehetnek. Smith szerint ugyanis a rendőrség és a kulturális tárca mellett

a hadügyminisztérium és a londoni tömegközlekedési vállalat, a tűzoltóságok és a helyi önkormányzatok is mélyen a zsebükbe nyúltak a koronázás miatt, ezért a valós kiadás inkább 100-250 millió font között lehet.

A Republic vezetője szerint azonban a 72 millió fontos, adófizetők által finanszírozott összeg is obszcén, és akkor a királyi család mentességét az örökösödési adó alól még nem is említettük, miközben a monarchia évente mintegy 500 millió fontos kiadást jelent az országnak. A 40 százalékos örökösödési illetéket még 1993-ban törölte el a konzervatív John Major vezette kormány.

Smith szerint egy teljességgel szükségtelen kiadásról volt szó, ami a pénz pazarlása, miközben az ország egy megélhetési válság közepén volt és alapvető szolgáltatások kiadásait csökkentette.