Luxusszállodába költöztetik a menekülteket Berlin belvárosában – ezen már a polgármester is kiakadt

Berlin belvárosában szállásolnának el több mint ezer menekültet jövő nyártól. Az első 740 migráns várhatóan már novemberben beköltözik. A városlakók közt hatalmas az elégedetlenség – értesült a taz.de.

A Berlin belvárosában álló, három épületes luxusszállodát menekültközponttá alakítanák / Fotó: AFP

Az egykori Hotel Berlin City East Berlin-Lichtenberg 1200 menedékkérőnek adhat otthont. A Landsberger Allee három toronyházát azért alakítják át migránsbefogadó központtá, hogy enyhítsék az egykori Tegel repülőtér túlzsúfoltságát.

A helyzetről az ellenzéki Kereszténydemokrata Unió párt (CDU) parlamenti képviselője, Dennis Haustein lakossági fórumot tartott, amin elszabadultak az indulatok a több mint kétszáz összegyűlt helyi között. Ők számos dolgot sérelmeztek, kezdve azzal, hogy a sajtóból értesültek a tervről.

Sokak szemét szúrja, hogy a luxusszállodába menekülteket költöztethetnek

Martin Schaefer CDU-s kerületi polgármester arról számol be, hogy az állam nem kérte ki a véleményét. Elmondása szerint „nagyon dühíti”, hogy ezen a nagy szálláshelyen kívül még tizenhat új konténertelep épül, amelyek közül négyet Lichtenbergben létesítenek.

A helyiek közül többen azért kritizálták a tervet, mert az élettér már így is szűkös: a játszóterek és a boltok is túlzsúfoltak, de ami még ennél is fontosabb, az orvosi ellátás színvonala is egyre rosszabb. Sokakat az iskolák kérdése aggaszt, mivel már így is kevés a tanár, mások pedig a szállodakomplexumban található egészségügyi központot féltették. Utóbbi kapcsán a lakosok azt a választ kapták, hogy érintetlenül hagyják, az továbbra is működni fog.

Sokan amiatt is aggódnak, hogy a migránsok egy része nem fog dolgozni, mivel a képesítéseik elismertetése gyakran nehézkes. Pedig a bevándorlókra a német gazdaságnak nagy szüksége van, ők tartották vissza a recessziótól az ország keleti területeit.

A menekültek nem kapnak luxuslakásokat

Az állam a lakosok megértését kérte, mivel Tegelen áldatlan állapotok közt, fejenként csupán 2,5 négyzetméteren élnek a migránsok. Sascha Langenbach, az Állami Menekültügyi Hivatal (LAF) szóvivője biztosított arról, hogy

a menekülteknek nem biztosítanak luxuslakást, a szállodai duplaágyakat többszintes, alumínium fekvőhelyekre cserélik.

Lara Schmidgall, egy közösségi együttélést elősegítő csoportosulás munkatársa szerint a szociális problémákat és a közszolgáltatások színvonalának romlását nem a menekültek okozzák, hanem társadalmi-politikai döntések.