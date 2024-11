Orbán Viktor váratlanul kampánykörútra indult – ebben a községben fotózták le

Nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról a kormány. A 11 kérdést tartalmazó konzultációs ívek postázása már elindult. Deutsch Tamás a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs vezetőjének a hívására érkezett Pátyra.

Orbán Viktor váratlanul kampányolni kezdett / Fotó: Máthé Zoltán

A fideszes politikus azt írta, hogy hétfőn Pátyon tartottak fórumot a nemzeti konzultációról.

Olyan jól sikerült a rendezvény, hogy még Orbán Viktor is ellátogatott hozzánk

– írta Deutsch Tamás. „Ha már ott járt a zsúfolásig telt művelődési házban, a résztvevők kérdeztek is tőle” – fogalmazott a politikus az oldalán. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a kormányfő a konzultáció miatt más településekre is elfog majd látogatni, azonban a korábbi konzultációk kampánya alatt ez többször is előfordult már.

A konzultációban a következő kérdésekben várják a véleményeket: