Nagy a baj: óriási tűz van Budapesten, a legmagasabb riasztást adták ki – képek

Teljes terjedelmében ég egy csarnoképület a fővárosban a Soroksári úton – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője csütörtök reggel.

Kisdi Máté elmondta, hogy az ötös, azaz legmagasabb riasztási fokozatba sorolt tüzet 15 járművel 50 tűzoltó próbálja megfékezni.

A Facebookon az egyik poszt szerint az Opel Duna autószalon épülete is kigyulladhatott. A közösségi oldalon arról is írtak, hogy Csepelről is lehet látni az óriási füstöt az égen. Egy másik posztból kiderült, hogy a robbanás a Soroksári úton, a Szabadkai út és a Timót utca között történt.

Egy mintegy 800 négyzetméteres csarnoküzem lángol, amelyet 11 vízsugárral oltanak, egy szomszédos épületben robbanás történt.

A katasztrófavédelem később azt közölte, hogy robbanás történt a lángoló csarnoküzem melletti épületben, a tűz onnan terjedt át. A robbanásban érintett műhelyben is tűz volt, de azt már eloltották a szakemberek – közölte a katasztrófavédelem.