Ha a tavalyi nyár volt brutális, ilyen lesz az idei – készüljünk

A 2024-es volt a valaha mért legmelegebb év az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus szerint, 2025 márciusa pedig az eddigi legmelegebb március a mérések kezdete óta. Ez a két adat már önmagában is aggasztó, azonban még inkább figyelmeztető jel arra, hogy milyen szintű hőségre számíthatunk az idei nyáron. A kánikula már biztos – jelezte előre a Köpönyeg.hu.

Idén nyáron is embert próbáló lesz a hőség / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-bihari Napló

A Copernicus friss elemzései szerint Európa és a világ nagy része átlag feletti hőmérsékletekkel indította az évet. Márciusban a globális átlaghőmérséklet 1,68 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, ami újabb intő jele a gyorsuló klímaváltozásnak. A szakértők úgy vélik, hogy ezek a kilengések nem önálló anomáliák, hanem egy hosszabb távú trend részei.

Habár konkrét, napra lebontott előrejelzések az idei nyárra még nem állnak rendelkezésre, a jelenlegi kilátások alapján nagy valószínűséggel ismét extrém meleg időszakokkal számolhatunk. A nyári hónapokban a sokéves átlaghoz képest melegebb periódusok következhetnek, és az is nagyon valószínű, hogy hosszabb, tartósabb hőhullámokat élünk majd át, különösen júliusban és augusztusban.

A tavalyi nyarat sokszor elviselhetetlenné tette a hőség

2024 nyarán több héten keresztül 35 Celsius-fok feletti nappali csúcsok okoztak súlyos hőstresszt országszerte. Sok helyen 40 fok körüli hőmérsékletet mértek árnyékban is. A városokban az aszfalt felforrósodott, a légkondicionálók megállás nélkül működtek, és a vízfogyasztás is jelentősen megugrott. A talaj kiszáradt, a növényzet szenvedett, sőt, egyes térségekben az erdőtüzek kockázata is megnőtt.

A tavalyi hőhullámok kapcsán bizonyára sokan emlékeznek arra is, hogy napokon át nem süllyedt 25 fok alá a hőmérséklet éjszaka sem. Az emberek csak reggel vagy este tudtak a szabadban mozogni, napközben sokan keresték a klimatizált bevásárlóközpontokat vagy az árnyékos parkokat. Ez az élmény most újra visszatérhet, sőt, akár fokozottabban is.

Az előrejelzések szerint idén sem számíthatunk enyhébb hónapokra, és a mostani tavasz már előre jelezhet valamit abból, amit a nyár tartogathat. A nappali csúcsértékek már április végén is 25–28 fok körül alakulnak, ami erősen az átlag feletti. Ha ez a dinamika fennmarad, a nyári hónapokban is gyakoriak lehetnek az olyan napok, amikor a hőmérséklet megközelíti vagy meghaladja a 35 Celsius-fokot.