Kigyulladt Rákosrendező: hatalmas a tűz, felvonult a katasztrófavédelem

Kiderült, mennyi pénze van valójában Budapestnek: egyetlen nap alatt irdatlan összeg ment el – csütörtökön már Rákosrendezőt is fizetik

Budapest anyagi helyzetéről most friss adatok láttak napvilágot, de továbbra sem világos, miből lesz képes előteremteni a Mini-Dubaj, pontosabban a majdani építkezés helyszínének vételárát. Azt már tudjuk, mennyi pénz jött be az iparűzési adóból.