Sokkal többről van szó, mint eddig gondoltuk: fegyvermegállapodás készül Izrael és Magyarország között – videón Netanjahu meglepő bejelentése

Az izraeli miniszterelnök Magyarországot méltatta a nemzetközi szervezetekben Izraelnek nyújtott támogatásáért vasárnap.

Benjámin Netanjahu Magyarországot méltatta / Fotó: NurPhoto / AFP

Magyarország megvéd minket az Európai Unióban

– jelentette ki Benjámin Netanjahu Budapesten a Washingtonba induló gépre való felszállása előtt a The Times of Israel cikke szerint. „Megvéd minket az ENSZ-ben, sőt mi több, a korrupt s a mindannyiunk – az izraeli védelmi erők katonái, parancsnokai, valamint Izrael Állam – ellen irányuló hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) is” – hangsúlyozta.

Fegyvermegállapodás készül Izrael és Magyarország között

Netanjahu „az eljövendő dolgok előjelének” nevezte Magyarország azon döntését, hogy kilép az ICC-ből. Az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy magyar tárgyalópartnereivel egyebek között

közös fegyvergyártásról

és a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról egyeztettek, így a magyar–izraeli kettős állampolgárságú Omri Miranról is. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy Magyarország és Izrael most a lőszergyártásban való együttműködésről tárgyal, amire „Izraelnek szüksége van a teljes győzelem eléréséhez a frontokon”.

A 4iG vezetőivel reggelizett Netanjahu és Szijjártó, szóba került az űripar

A 4iG vezetői is részt vettek az izraeli miniszterelnök és a magyar külgazdasági és külügyminiszter vasárnapi munkareggelijén. Benjamin Netanjahu olyan cégek képviselőivel találkozott, akik sokat tettek az izraeli–magyar kapcsolatokért.

Az izraeli kormányfő felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatják a „túszok, illetve a gázai győzelem beteljesítésének kérdését, valamint természetesen a vámokat, amelyek Izraelt is érintik”. Reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök enyhíteni fog az Izraelből érkező árukra kiszabott 17 százalékos behozatali terhen.

„Én vagyok az első külföldi vezető, aki személyesen fog tanácskozni Trump elnökkel erről az izraeli gazdaság számára oly fontos ügyről – mondta. – Úgy vélem, hogy ez tükrözi a különleges személyes kapcsolatunkat, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti különleges viszonyt, amely oly létfontosságú ebben az időben” – mondta.