Trump egy bukott államot üt a legjobban

Donald Trump amerikai elnök júniusban feloldotta az Egyesült Államok Szíriára kivetett szankcióit, köztük olyanokat is, amelyek évtizedek óta érvényben voltak. „Most eljött az ő idejük… Sok sikert, Szíria!” Alig három hónappal később kormánya a világ legmagasabb vámját, 41 százalékot, vetette ki a válságban lévő országra – mutatott rá a CNBC szerdai cikkében.

Donald Trump amerikai elnök az egyik legnagyobb válságot átélő, bukott államra szabta ki a legnagyobb vámot, Szíriára / Fotó: AFP

Donald Trump előbb feloldotta, majd rekordvámokkal sújtotta Szíriát

Szíria az amerikai szankciók miatt alig kereskedik az Egyesült Államokkal. Az Observatory for Economic Complexity adatai szerint 2023-ban Szíria 11,3 millió dollár értékben exportált árut az Egyesült Államokba, míg 1,29 millió dollár értékben importált onnan – így technikailag az USA kereskedelmi hiányban van a gyenge lábakon álló közel-keleti gazdasággal szemben.

Trump szerint a vámok célja a kereskedelmi egyensúlytalanságok kezelése, a mértéküket pedig minden ország esetében az áprilisi kereskedelmi hiány szerint állapították meg.

Szíria, a bukott állam

Az országot egy bizonytalan helyzetű új kormány 13 év polgárháború után próbálja újjáépíteni. Az Iszlám Állam terrorszervezet 2014-ben például itt is tevékenykedett; uralmának a nyugati országok hadműveletei vetettek véget.

Tavaly decemberben fegyveres csoportok megdöntötték Bassár el-Aszad kormányzatát. Szíria jelenlegi elnöke Ahmed al-Sharaa, egy egykori al-Kaida-tag, aki állítása szerint már más nézeteket vall.

Segélyszervezetek szerint Szíria villamosenergia-hálózatának több mint kétharmada nem működik; Aleppóban és Damaszkuszban napi 20 órás áramszünetek jellemzők, a vidéki és a harcok sújtotta térségekben pedig egyáltalán nincs áram. A szíriai gazdaság az összeomlás szélére került.

Miért kapta Szíria a világ legmagasabb vámját?

Elemzők szerint a vám kevés közvetlen hatással lesz Szíria romokban heverő gazdaságára, de a döntés szimbolikus jelentősége nagy.

„A tény, hogy Szíria kapta a legmagasabb vámot – még a szankciók enyhítése után is – világos és tudatos üzenet a Trump-kormányzattól: Washington hajlandó lazítani a gazdasági szorításon, de csak a saját feltételei szerint” – magyarázta Giorgio Cafiero, az Analytics nevű kockázatelemző és geopolitikai tanácsadó cég vezérigazgatója az amerikai üzleti oldalnak.