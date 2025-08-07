Trump egy bukott államot üt a legjobban

Donald Trump amerikai elnök júniusban feloldotta az Egyesült Államok Szíriára kivetett szankcióit, köztük olyanokat is, amelyek évtizedek óta érvényben voltak. „Most eljött az ő idejük… Sok sikert, Szíria!” Alig három hónappal később kormánya a világ legmagasabb vámját, 41 százalékot, vetette ki a válságban lévő országra – mutatott rá a CNBC szerdai cikkében.
Szíria az amerikai szankciók miatt alig kereskedik az Egyesült Államokkal. Az Observatory for Economic Complexity adatai szerint 2023-ban Szíria 11,3 millió dollár értékben exportált árut az Egyesült Államokba, míg 1,29 millió dollár értékben importált onnan – így technikailag az USA kereskedelmi hiányban van a gyenge lábakon álló közel-keleti gazdasággal szemben.
Trump szerint a vámok célja a kereskedelmi egyensúlytalanságok kezelése, a mértéküket pedig minden ország esetében az áprilisi kereskedelmi hiány szerint állapították meg.
Az országot egy bizonytalan helyzetű új kormány 13 év polgárháború után próbálja újjáépíteni. Az Iszlám Állam terrorszervezet 2014-ben például itt is tevékenykedett; uralmának a nyugati országok hadműveletei vetettek véget.
Tavaly decemberben fegyveres csoportok megdöntötték Bassár el-Aszad kormányzatát. Szíria jelenlegi elnöke Ahmed al-Sharaa, egy egykori al-Kaida-tag, aki állítása szerint már más nézeteket vall.
Segélyszervezetek szerint Szíria villamosenergia-hálózatának több mint kétharmada nem működik; Aleppóban és Damaszkuszban napi 20 órás áramszünetek jellemzők, a vidéki és a harcok sújtotta térségekben pedig egyáltalán nincs áram. A szíriai gazdaság az összeomlás szélére került.
Elemzők szerint a vám kevés közvetlen hatással lesz Szíria romokban heverő gazdaságára, de a döntés szimbolikus jelentősége nagy.
„A tény, hogy Szíria kapta a legmagasabb vámot – még a szankciók enyhítése után is – világos és tudatos üzenet a Trump-kormányzattól: Washington hajlandó lazítani a gazdasági szorításon, de csak a saját feltételei szerint” – magyarázta Giorgio Cafiero, az Analytics nevű kockázatelemző és geopolitikai tanácsadó cég vezérigazgatója az amerikai üzleti oldalnak.
Az egyik lehetséges értelmezés szerint a vámokkal Damaszkuszt arra próbálják rákényszeríteni, hogy rendezze kapcsolatait Izraellel. A zsidó állam rendszeresen bombáz szíriai célpontokat, és megszállva tart egyes területeket, köztük a Golán-fennsíkot. Izrael hagyományosan az Egyesül Államok egyik legszorosabb szövetségese, a mindenkor amerikai kormányzat megvédi az érdekeit, mert az ország az amerikaiak kapuja a közel-keleti jelenlétre.
Biztonságpolitikai szakértők pedig úgy látják, hogy
ha Szíria nem kapja meg a szükséges gazdasági, humanitárius és diplomáciai támogatást, az ország ismét háborúba süllyedhet, ami még súlyosabb humanitárius válsághoz vezethet. Ez pedig egyenes út ahhoz, hogy Európát hasonló migrációs válság sújtsa, mint 2015-ben.
