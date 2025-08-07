Megrekedt trófeavadászat: milliárdos veszteséget okozott Dél-Afrikának a kvóták hiánya

Dél-Afrika trófeavadászata globálisan is nagy vonzerőt jelent, különösen amerikai és európai vadászok körében, akik akár 350 ezer dollárt is hajlandók fizetni egy fekete orrszarvú kilövéséért. Azonban a helyi vadászturizmus szerint az elmúlt öt évben nem születtek exportkvóták a legkeresettebb fajokra – így a vadászok elfordultak Dél-Afrikától, és a környező országokat választják.
„Nem tudunk vadászati lehetőséget kínálni a legismertebb fajainkra, ami hiteltelenné és megbízhatatlanná tesz minket a nemzetközi piacon” – mondta Richard York, a Wildlife Ranching South Africa (WRSA) vezérigazgatója. A szervezet pert indított, hogy a kormányt rákényszerítse a kvóták kiadására, amelyek York szerint jogszabályi kötelezettséget jelentenek.
A dél-afrikai környezetvédelmi minisztérium a Bloomberg érdeklődésére csak annyit közölt, hogy „vizsgálja az ügyet”, és a folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem kommentálja a részleteket. Egy július 21-i bírósági döntés arra kötelezi a minisztériumot, hogy adja ki a kvóták elbírálásával kapcsolatos dokumentumokat – a tárca viszont úgy véli, ez csak a döntés megszületése után kötelező.
Az exportengedélyek hiányában csak a tartományi hatóságok adhatnak ki engedélyeket, amelyek azonban nem jogosítanak trófeakivitelre. Így a vadászok nem vihetik haza a kilőtt elefántagyart vagy leopárdfejet – ez pedig lényegesen csökkenti a fizetési hajlandóságot. Az amerikai vadászok például akár 350 ezer dollárt is kifizetnek egy fekete orrszarvúért, míg egy elefánt ára 75-100 ezer, egy leopárdé 40 ezer dollár körül alakul.
Különösen feszültséget okoz, hogy a kvóták kiadásának elmaradása éppen azzal a hivatalos politikával áll szemben, amelyet mind Dion George jelenlegi, mind Barbara Creecy korábbi környezetvédelmi miniszter hirdetett: a természetes erőforrások fenntartható hasznosítását.
A minisztérium korábban azt hangsúlyozta, hogy a vadgazdálkodás és a vadászturizmus kulcsszerepet játszik a biodiverzitás megőrzésében és a gazdasági fejlődésben.
Egy 1993-as jogszabályváltozás óta a földtulajdonosok birtokolhatják az ingatlanukon élő vadállatokat, így azok piaci értéket kaptak. Az állományok azóta jelentősen megnőttek, és a vadászatból származó bevételek fontos részei lettek a vidéki gazdaságnak. A vadászturizmus éves szinten 44 milliárd randdal járul hozzá a dél-afrikai gazdasághoz – derül ki az Északnyugat Egyetem tanulmányából.
A CITES (az ENSZ veszélyeztetett fajok kereskedelmét szabályozó egyezménye) Dél-Afrikának évi 150 elefánt, 150 hím leopárd és a feketeorrszarvú-állomány fél százalékának – körülbelül 10 példánynak – vadászati engedélyezését is lehetővé teszi.
„A kvóták hiánya pusztító hatású volt számunkra” – fogalmazott York.
Visszatérőben a külföldi vendégvadászok
Az előző idényben már megközelítette a koronavírus-járvány előtti volument a külföldi vendégvadászok száma, és bár a következő főszezon még nem kezdődött meg, augusztus elejéig már több mint hatezer engedélyt érvényesítettek.
