Megrekedt trófeavadászat: milliárdos veszteséget okozott Dél-Afrikának a kvóták hiánya

Dél-Afrika trófeavadászata globálisan is nagy vonzerőt jelent, különösen amerikai és európai vadászok körében, akik akár 350 ezer dollárt is hajlandók fizetni egy fekete orrszarvú kilövéséért. Azonban a helyi vadászturizmus szerint az elmúlt öt évben nem születtek exportkvóták a legkeresettebb fajokra – így a vadászok elfordultak Dél-Afrikától, és a környező országokat választják.

Öt éve nem adott ki trófeakvótát a dél-afrikai kormány, emiatt a vadászturizmus súlyos veszteségeket szenvedett / Fotó: AFP

„Nem tudunk vadászati lehetőséget kínálni a legismertebb fajainkra, ami hiteltelenné és megbízhatatlanná tesz minket a nemzetközi piacon” – mondta Richard York, a Wildlife Ranching South Africa (WRSA) vezérigazgatója. A szervezet pert indított, hogy a kormányt rákényszerítse a kvóták kiadására, amelyek York szerint jogszabályi kötelezettséget jelentenek.

Vadászturizmus helyett bírósági huzavona

A dél-afrikai környezetvédelmi minisztérium a Bloomberg érdeklődésére csak annyit közölt, hogy „vizsgálja az ügyet”, és a folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem kommentálja a részleteket. Egy július 21-i bírósági döntés arra kötelezi a minisztériumot, hogy adja ki a kvóták elbírálásával kapcsolatos dokumentumokat – a tárca viszont úgy véli, ez csak a döntés megszületése után kötelező.

Az exportengedélyek hiányában csak a tartományi hatóságok adhatnak ki engedélyeket, amelyek azonban nem jogosítanak trófeakivitelre. Így a vadászok nem vihetik haza a kilőtt elefántagyart vagy leopárdfejet – ez pedig lényegesen csökkenti a fizetési hajlandóságot. Az amerikai vadászok például akár 350 ezer dollárt is kifizetnek egy fekete orrszarvúért, míg egy elefánt ára 75-100 ezer, egy leopárdé 40 ezer dollár körül alakul.

Különösen feszültséget okoz, hogy a kvóták kiadásának elmaradása éppen azzal a hivatalos politikával áll szemben, amelyet mind Dion George jelenlegi, mind Barbara Creecy korábbi környezetvédelmi miniszter hirdetett: a természetes erőforrások fenntartható hasznosítását.

A minisztérium korábban azt hangsúlyozta, hogy a vadgazdálkodás és a vadászturizmus kulcsszerepet játszik a biodiverzitás megőrzésében és a gazdasági fejlődésben.

Egy 1993-as jogszabályváltozás óta a földtulajdonosok birtokolhatják az ingatlanukon élő vadállatokat, így azok piaci értéket kaptak. Az állományok azóta jelentősen megnőttek, és a vadászatból származó bevételek fontos részei lettek a vidéki gazdaságnak. A vadászturizmus éves szinten 44 milliárd randdal járul hozzá a dél-afrikai gazdasághoz – derül ki az Északnyugat Egyetem tanulmányából.