Ma nem érdemes próbálkozni az ügyintézéssel a kormányablaknál: szünetel az okmányokkal és járművekkel kapcsolatos ügyfélkiszolgálás

Több millió meghatalmazás jár le a postán – érdemes időben lépni

A Magyar Posta szerint már most érdemes megújítani a postai meghatalmazásokat, noha erre az érintett ügyfeleknek december 31-ig van lehetőségük, ha azt szeretnék, hogy jövőre is érvényben maradjon a szolgáltatás. A folyamat egyszerű, személyesen és online is elvégezhető.