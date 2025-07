Egy könnyítés okán az adóhatóság a cég kérésére megbocsáthat, de nagyon nem érdemes ezzel próbálkozni

Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. A július 5-től alkalmazható könnyítés alapján azonban évente egyszer kérhető a törlés – ha megszűnt a jogsértő állapot.