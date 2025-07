Helikopterpénz szó szerint: ez volt az elhunyt utolsó kívánsága – videón a pénzeső

Rendhagyó módon búcsúztaták el a detroiti autómosó tulajdonosát, Darrell Thomast, aki utolsó kívánságaként azt kérte, hogy a gyászolókat égből hullott pénzeső árassza el. A már életében nagylelkűségéről ismert férfi temetésén helikopterről szórtak szét 5 ezer dollárt az összegyűltekre, rózsaszirmokkal vegyítve.

Pénzesővel búcsúzott a földi világtól az elhunyt autómosó-tulajdonos / Fotó: Gualtiero Boffi / Shutterstock

A pénzeső miatt a forgalom is leállt

Bár a rendőrséget a The Sun összefoglalója szerint a rózsaszirmokról értesítették, azt a hatóságoknak nem árulták el előzetesen, hogy pénz is fog hullani az égből. A pénzeső miatt még a forgalom is leállt a környéken, ahogy a sofőrök is igyekeztek pár bankjegyet megkaparintani. Az elhunyt fia, Smoke elmondta, hogy az 58 évesen, Parkinson-kórban meghalt apja utolsó kívánsága volt, hogy valamit visszaadjon a közösségnek, méghozzá úgy, hogy pénz hullik az égből.

Darrell unokahúga, Crystal Perry arról beszélt, hogy az égből hullott pénzhez Smoke a saját vagyonából is hozzájárult, hogy lerója a tiszteletét apja előtt. Az elhunyt autómosójának az egyik alkalmazottja pedig arról beszélt, hogy

mindenkinek jutott egy kicsi a pénzből, amiért nem robbant ki harc sem, és az egész gyönyörű volt.

Magyarországon tavaly egy influenszer-marketingkampány során történt hasonló, amikor a Mobilfox szórt szét 2 millió forintot a Deák téren, ám az kevésbé sikerült meghatóra, hiszen az égből hullott pénzre akkor jóval többen pályáztak, mint ahány bankjegyet szétszórtak.