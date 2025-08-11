Vigyáznia kell a magyar cégeknek: eltűnhetnek a Google térképéről

A balatoni vállalkozások – köztük számos fagyizó – egyelőre még jól alkalmazkodnak a digitális tér kihívásaihoz, de hamarosan döntő fordulat jöhet: aki nem lép, eltűnhet a keresésekből. A Google ugyanis alapjaiban változtatja meg, hogyan találják meg a felhasználók a vállalkozásokat. A hagyományos kulcsszavas keresések helyét rohamosan átveszik a mesterséges intelligencia által generált, párbeszédalapú válaszok (AI Overviews), amelyek már nem listáznak oldalakat, hanem közvetlen, strukturált válaszokat adnak – írja az Origo.
A cikkből kiderül, naprakésznek kell lenni, maradni ahhoz, hogy láthatók maradjunk. Ha egy vállalkozás Google Cégprofilja elhanyagolt, nincsenek aktuális fotók, szolgáltatási információk, vagy vásárlói értékelések, akkor az MI nem fogja érzékelni a jelenlétét, mivel a keresési találatokból és a térképről is eltűnhet, láthatatlan maradhat a továbbiakban. A cikk pozitív példákat is említ a Balatoni Turizmus Szövetség gyűjtése alapján.
A digitalizáció tehát fontos eleme a fennmaradásnak és a fejlesztések támogatása a Demján Sándor Programnak is része. A program kiemelten támogatja a legkevésbé fejlett régiókat: a megítélt támogatások közel kétharmada ezekbe a térségekbe került, miközben az ország vállalkozásainak csak 44 százaléka működik ezen régiókban – ez is mutatja a kormány kiegyenlítő gazdaságpolitikai szándékát.
