Prémium fotó, prémium ár: húsz százalékkal is többet érhet a profi fotókkal hirdetett lakás – mutatjuk, mire kell figyelni

A Négyzetméter Fix 3-ban Kirisits Bencével, profi ingatlanfotóssal vettük sorra, hogyan épül fel egy működő hirdetés: a nyitóképtől és a részletes leírástól az adatlapok pontos kitöltéséig, amelyek nélkül a keresők és szűrők egyszerűen „elrejtik” az ingatlant. Kiderült az is, mennyivel érhet többet egy profi ingatlanfotósra bízott lakás, mit nem szabad retusálni, és hogyan kerülhető el, hogy akár egy jó lakás is hónapokig a piacon ragadjon.
A podcast vendége: Kirisits Bence, ingatlanfotós szakember
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.02.11, 18:20

Kirisits szerint a hirdetés sorsa sokszor már a nyitóképnél eldől: ettől függ, rákattint-e a hirdetésre egyáltalán. A profi ingatlanfotók ráadásul prémium terméket sugallnak: a vevő akár 10-20 százalékkal magasabbra árazza be fejben az ingatlant. Ugyanakkor a jó képanyag önmagában kevés, ha a hirdetésleírás és a portálos adatlap hiányos. A keresők és szűrők a kitöltött paraméterek alapján működnek – ha kimarad egy adat (például fűtés, emelet, erkély, tájolás), a hirdetés egyszerűen kieshet a releváns találatokból. A részletes műszaki és környezeti leírás ezért rendkívül fontos, hiszen csökkenti a vevői bizonytalanságot.

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján tekinthető meg:

Ingatlanfotózás előtt kötelező: rend, tisztaság, személytelenítés

Kézenfekvőnek tűnhet, de sokan mégsem gondolnak bele, hogy az első, amit egy fotós és egy érdeklődő észrevesz belépéskor, az a rend és a tisztaság. 

Szorosan második helyen áll, amit a profi fotósok csak úgy hívnak: ,,személytelenítés”. 

Ez annyit tesz, hogy egy ingatlan meghirdetése előtt elpakoljuk a családi fotókat, személyes tárgyakat, sőt ha kell lomtalanítunk is egyet, hiszen a vevő nem a tulajdonos életére kíváncsi, hanem az ingatlan adottságaira. Ezt sokan alábecsülik, pedig látványosan emeli a hirdetés színvonalát.

Home staging: nem kell szakemberre bízzuk a berendezést

A szakértő szerint home stagerrel gyorsabb és kiszámíthatóbb lehet a „prémium” hatás elérése, de nem feltétlenül muszáj szakembert hívni: olcsó kiegészítőkkel, jó ízléssel, rendezett térrel is el lehet érni a kívánt eredményt. A hangsúly nem a drága dekoron van, hanem a tiszta, világos, semleges téren, ami nem terheli túl a képet, és segít a vevőnek elképzelni benne a saját életét.

Mit mutassunk meg – és mit nem érdemes eltüntetni

A fotózás „kötelező elemei” között a nyitókép (többnyire a nappali) kiemelt szerepet kap, hiszen ez hozza elsősorban a kattintást és az érdeklődőket. A fő helyiségekről érdemes több szögből is képet készíteni, és a kisebb helyiségek sem maradhatnak ki, mert a hiányos hirdetés gyakran bizalmatlanságot szülhet a vevő részéről. Egy vérbeli ingatlanfotós pontosan tudja, hogy hatalmas hangsúly van a retusáláson, illetve néha annak mellőzésén! 

Kisebb, a megtekintésig kijavítható hibákat érdemes eltüntetni a képekről (például néhány folt a falon stb.) de a komoly problémákat (repedés, ázásfolt) nem szabad elfedni.

Ha a vevő a helyszínen szembesül velük, könnyen „becsapva” érezheti magát. A fotók mellé érdemes az alaprajzot is mellékelni, hiszen ez mutatja meg az arányokat, a tájolást,és az elrendezést, illetve az olyan kevésbé fontos helyiségeket, amelyeket nem muszáj a fotók között feltüntetni (például zsúfoltabb kamra vagy garázs). Ezek együttese fogja igazán megnyerni magának a komoly érdeklődőket!

AI: hasznos is, meg nem is

A mesterséges intelligencia Kirisits szerint főleg a virtuális home staging területén nagy előnyt jelenthet: üres ingatlanoknál látványosan segíthet elképzelhetővé tenni a teret. Emellett képszerkesztésben is támogathatja a szakmát. 

De a túl stilizált, túlszerkesztett képeket a vevők egyre gyakrabban kiszúrják

– ha nem is tudják megfogalmazni, mi a baj a képpel, „műnek” érezhetik, még akkor is, ha a közösségi média miatt már természetesebbnek vesszük a fokozottan esztétikus képi világot is. 

Ne a helyszínen tárgyaljunk az árról

A beszélgetés végén konkrét „pro” tippek is előkerültek: egy tapasztalt ingatlanos a megtekintés előtt jó hangulatot igyekszik felépíteni akár apróságokkal – ilyen például a friss kávé illata, kellemes zene, rendezett tér –, mert ez hat a vevő érzelmi állapotára. Ugyanakkor Kirisits szerint a folyamatot is érdemes jól szervezni: 

a hirdetés után nem szabad beleesni abba a hibába, hogy nem vagyunk elérhetőek, mert a késlekedés érdeklődőket visz el.

Az ártárgyalást pedig célszerű írásban (például e-mailben) intézni, nem a helyszínen – így mindkét fél nyugodtan átgondolhatja az ajánlatot, és kisebb az esélye a felesleges konfliktusnak.

