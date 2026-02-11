Prémium fotó, prémium ár: húsz százalékkal is többet érhet a profi fotókkal hirdetett lakás – mutatjuk, mire kell figyelni

Kirisits szerint a hirdetés sorsa sokszor már a nyitóképnél eldől: ettől függ, rákattint-e a hirdetésre egyáltalán. A profi ingatlanfotók ráadásul prémium terméket sugallnak: a vevő akár 10-20 százalékkal magasabbra árazza be fejben az ingatlant. Ugyanakkor a jó képanyag önmagában kevés, ha a hirdetésleírás és a portálos adatlap hiányos. A keresők és szűrők a kitöltött paraméterek alapján működnek – ha kimarad egy adat (például fűtés, emelet, erkély, tájolás), a hirdetés egyszerűen kieshet a releváns találatokból. A részletes műszaki és környezeti leírás ezért rendkívül fontos, hiszen csökkenti a vevői bizonytalanságot.

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján tekinthető meg:

Ingatlanfotózás előtt kötelező: rend, tisztaság, személytelenítés

Kézenfekvőnek tűnhet, de sokan mégsem gondolnak bele, hogy az első, amit egy fotós és egy érdeklődő észrevesz belépéskor, az a rend és a tisztaság.

Szorosan második helyen áll, amit a profi fotósok csak úgy hívnak: ,,személytelenítés”.

Ez annyit tesz, hogy egy ingatlan meghirdetése előtt elpakoljuk a családi fotókat, személyes tárgyakat, sőt ha kell lomtalanítunk is egyet, hiszen a vevő nem a tulajdonos életére kíváncsi, hanem az ingatlan adottságaira. Ezt sokan alábecsülik, pedig látványosan emeli a hirdetés színvonalát.

Home staging: nem kell szakemberre bízzuk a berendezést

A szakértő szerint home stagerrel gyorsabb és kiszámíthatóbb lehet a „prémium” hatás elérése, de nem feltétlenül muszáj szakembert hívni: olcsó kiegészítőkkel, jó ízléssel, rendezett térrel is el lehet érni a kívánt eredményt. A hangsúly nem a drága dekoron van, hanem a tiszta, világos, semleges téren, ami nem terheli túl a képet, és segít a vevőnek elképzelni benne a saját életét.

Mit mutassunk meg – és mit nem érdemes eltüntetni

A fotózás „kötelező elemei” között a nyitókép (többnyire a nappali) kiemelt szerepet kap, hiszen ez hozza elsősorban a kattintást és az érdeklődőket. A fő helyiségekről érdemes több szögből is képet készíteni, és a kisebb helyiségek sem maradhatnak ki, mert a hiányos hirdetés gyakran bizalmatlanságot szülhet a vevő részéről. Egy vérbeli ingatlanfotós pontosan tudja, hogy hatalmas hangsúly van a retusáláson, illetve néha annak mellőzésén!

Kisebb, a megtekintésig kijavítható hibákat érdemes eltüntetni a képekről (például néhány folt a falon stb.) de a komoly problémákat (repedés, ázásfolt) nem szabad elfedni.

Ha a vevő a helyszínen szembesül velük, könnyen „becsapva” érezheti magát. A fotók mellé érdemes az alaprajzot is mellékelni, hiszen ez mutatja meg az arányokat, a tájolást,és az elrendezést, illetve az olyan kevésbé fontos helyiségeket, amelyeket nem muszáj a fotók között feltüntetni (például zsúfoltabb kamra vagy garázs). Ezek együttese fogja igazán megnyerni magának a komoly érdeklődőket!